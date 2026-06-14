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Marea Britanie s-a alăturat țărilor care vânează petroliere din „flota fantomă” a Rusiei. Keir Starmer anunță capturarea un vas în Canalul Mânecii

Marea Britanie s-a alăturat țărilor care vânează petroliere din „flota fantomă” a Rusiei. Keir Starmer anunță capturarea un vas în Canalul Mânecii
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Premierul Marii Britanii, Keir Starmer, a anunțat interceptarea unei nave din „flota fantomă” a Rusiei care încerca să treacă prin Canalul Mânecii. Într-un mesaj transmis pe pagina de socializare X, prim-ministrul a precizat că operațiunea a avut loc în această dimineață la ordinele sale.

„În primele ore ale dimineții, am ordonat Forțelor Armate să intercepteze un petrolier din flota din umbră care încerca să traverseze Canalul Mânecii. Această operațiune reușită dă încă o lovitură Rusiei și le amintește celor care alimentează războiul lui Putin în Ucraina că nu îi vom lăsa să se ascundă. Doresc să le mulțumesc celor implicați, inclusiv Forțelor Armate și ofițerilor de aplicare a legii care mențin această țară în siguranță 24 de ore pe zi, 365 de zile pe an”, a precizat Keir Starmer pe X.

Potrivit BBC, operațiunea de capturare a petrolierului a durat șase ore. Comandourile Marinei Regale și alți ofițeri de aplicare a legii au interceptat nava și, pentru prima dată, au urcat la bordul acesteia cu sprijinul forțelor aeriene.

Nava Smyrtos va fi reținută și monitorizată în largul coastei de sud a Angliei, în timp ce investigația continuă, a precizat Ministerul Apărării de la Londra într-un comunicat. Potrivit site-ului de urmărire MarineTraffic, nava Smyrtos naviga sub pavilion camerunez și și-a început călătoria pe 5 iunie în portul rusesc Ust-Luga, la un terminal petrolier din apropierea orașului Sankt Petersburg.

Nava a fost autorizată în iulie 2025 și de atunci și-a schimbat numele din Myrtos în Smyrtos, precum și pavilionul sub care navighează de două ori.

Responsabilă pentru transportul a 75% din petrolul sancționat al Rusiei, flota din umbră, formată din peste 700 de nave, oferă o gură de oxigen esențială pentru Kremlin, a declarat Ministerul Apărării britanic. Moscova se folosește de aceste nave pentru a eluda sancțiunile internaționale impuse exporturilor sale de petrol.

Peste 500 din aceste nave se află sub sancțiunile Marii Britanii, care interzic acestora să intre în porturile britanice sau să aibă relații directe cu firme sau persoane fizice din Marea Britanie. Această interceptare vine după o săptămână de demisii legate de planul guvernamental de investiții în apărare (DIP), care urmează să fie publicat înainte de summitul NATO de luna viitoare, după luni de amânare.

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