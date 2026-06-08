Militarii ucraineni vor primi un lot de motociclete electrice WolfStorm, cu autonomie de până la 100 de kilometri, pentru a fi folosite în tacticile de război asimetric. În prezent, Brigada a 3-a de asalt și Forțele pentru Operații Speciale le utilizează pentru a penetra în liniște zonele de conflict.

Cu ajutorul acestui nou mijloc de transport, soldații se pot apropia la distanțe foarte mici de tranșeele inamice fără a alerta senzorii acustici. Mai mult, datorită lipsei de căldură emise de motor, motocicletele sunt folosite pentru a traversa zone deschise monitorizate de drone rusești cu termoviziune.

Potrivit Ministerului Apărării ucrainean, motocicletele WolfStorm vor fi folosite pentru a îndeplini următoarele misiuni:

Culegere de informații militare;

Transportul geniștilor pe câmpul de luptă;

Rotația personalului din tranșee;

Transportul calculelor BPAK;

Logistică;

Evacuarea personalului rănit;

Patrularea și securitatea instalațiilor critice.

Aceste motociclete rămân în prezent printre cele mai căutate vehicule de pe front, alături de camionete, deoarece oferă militarilor ucraineni o mobilitate ridicată, viteză de mișcare și eficiență în îndeplinirea sarcinilor.

Doar în anul 202, Agenția de Achiziții pentru Apărare din cadrul Ministerului Apărării din Ucraina a încheiat contracte pentru furnizarea a 1.500 de motociclete pentru armata Ucrainei.

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