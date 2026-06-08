Mihail Hodorkovski, unul dintre cei mai cunoscuți critici ai lui Putin, a fost condamnat la 10 ani de închisoare

Mihail Hodorkovski, un magnat al petrolului și unul dintre cei mai cunoscuți critici ai lui Vladimir Putin, a fost condamnat în lipsă la 10 ani de închisoare pentru răspândire de informații false despre armata rusă, scrie Interfax.

Pedeapsa va fi calculată din momentul arestării lui Hodorkovski sau al extrădării sale în Federația Rusă, întrucât acesta se află în prezent în exil. Acesta a fost găsit vinovat pentru că a distribuit cu bună știință informații false despre Forțele Armate ale Rusiei.

Potrivit procuraturii din Moscova, în septembrie 2022 și iulie 2024, Hodorkovski a postat pe pagina sa personală de socializare informații deliberat false despre acțiunile Forțelor Armate Ruse împotriva civililor în timpul unei operațiuni militare speciale, se arată în rechizitoriu.

Trecutul lui Hodorkovski

La începutul anilor 2000, Hodorkovski era considerat cel mai bogat om din Rusia datorită afacerilor pe care le avea în domeniul petrolier, unde conducea gigantul Iukos. A intrat în conflict direct cu Putin încă de la începutul anilor 2000, după ce a început să finanțeze opoziția politică din Rusia și să promoveze reforme împotriva corupției.

În 2003 a fost arestat pe un aeroport din Siberia și condamnat la 10 ani de închisoare pentru evaziune fiscală și fraudă într-un proces considerat de comunitatea internațională ca fiind unul motivat politic.

În decembrie 2010, într-un „al doilea caz”, fostul director executiv al Iukos a fost condamnat la 10 ani și opt luni de închisoare pentru furt de petrol și spălare de bani. Cu toate condamnările lui, la sfârșitul anului 2013, Hodorkovski a fost grațiat prin decret prezidențial, eliberat și obligat să părăsească Rusia.

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