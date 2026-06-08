Prima pagină » Știri externe » Mihail Hodorkovski, unul dintre cei mai cunoscuți critici ai lui Putin, a fost condamnat la 10 ani de închisoare

Mihail Hodorkovski, unul dintre cei mai cunoscuți critici ai lui Putin, a fost condamnat la 10 ani de închisoare

Mihail Hodorkovski, unul dintre cei mai cunoscuți critici ai lui Putin, a fost condamnat la 10 ani de închisoare
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Mihail Hodorkovski, un magnat al petrolului și unul dintre cei mai cunoscuți critici ai lui Vladimir Putin, a fost condamnat în lipsă la 10 ani de închisoare pentru răspândire de informații false despre armata rusă, scrie Interfax.

Pedeapsa va fi calculată din momentul arestării lui Hodorkovski sau al extrădării sale în Federația Rusă, întrucât acesta se află în prezent în exil. Acesta a fost găsit vinovat pentru că a distribuit cu bună știință informații false despre Forțele Armate ale Rusiei.

Potrivit procuraturii din Moscova, în septembrie 2022 și iulie 2024, Hodorkovski a postat pe pagina sa personală de socializare informații deliberat false despre acțiunile Forțelor Armate Ruse împotriva civililor în timpul unei operațiuni militare speciale, se arată în rechizitoriu.

Trecutul lui Hodorkovski

La începutul anilor 2000, Hodorkovski era considerat cel mai bogat om din Rusia datorită afacerilor pe care le avea în domeniul petrolier, unde conducea gigantul Iukos. A intrat în conflict direct cu Putin încă de la începutul anilor 2000, după ce a început să finanțeze opoziția politică din Rusia și să promoveze reforme împotriva corupției.

În 2003 a fost arestat pe un aeroport din Siberia și condamnat la 10 ani de închisoare pentru evaziune fiscală și fraudă într-un proces considerat de comunitatea internațională ca fiind unul motivat politic.
În decembrie 2010, într-un „al doilea caz”, fostul director executiv al Iukos a fost condamnat la 10 ani și opt luni de închisoare pentru furt de petrol și spălare de bani. Cu toate condamnările lui, la sfârșitul anului 2013, Hodorkovski a fost grațiat prin decret prezidențial, eliberat și obligat să părăsească Rusia.

Recomandările autorului:

Apelul direct al lui Donald Trump către Iran și Israel după ce armistițiul încheiat în luna aprilie este sub semnul întrebării

Președintele Finlandei nu crede că Vladimir Putin va ataca Europa și cere începerea negocierilor de pace cu Rusia. Ce argumente aduce

Controversă privind originea dronei care s-a prăbușit în Republica Moldova. Ce spun Chișinăul și Kievul despre incident

Recomandarea video

Citește și

REFERENDUM Elvețienii sunt chemați duminică la urne pentru a decide dacă vor să închidă țara pentru imigranți
23:00
Elvețienii sunt chemați duminică la urne pentru a decide dacă vor să închidă țara pentru imigranți
FLASH NEWS Trump a dezvăluit o operațiune secretă în Strâmtoarea Ormuz. Peste 200 de petroliere au ieșit din Golf cu ajutorul marinei SUA
21:46
Trump a dezvăluit o operațiune secretă în Strâmtoarea Ormuz. Peste 200 de petroliere au ieșit din Golf cu ajutorul marinei SUA
FLASH NEWS Ce își dorește Donald Trump de ziua lui de naștere. Răspunsul a fost dat într-o conferință de la Casa Albă
20:29
Ce își dorește Donald Trump de ziua lui de naștere. Răspunsul a fost dat într-o conferință de la Casa Albă
FLASH NEWS Ce acuzații au fost aduse celor responsabili de incendiul masiv din Hong Kong în care au murit 168 de persoane
19:52
Ce acuzații au fost aduse celor responsabili de incendiul masiv din Hong Kong în care au murit 168 de persoane
REACȚIE Putin critică noile sancțiuni UE împotriva centrelor educaționale și de agrement pentru copii din Rusia
19:44
Putin critică noile sancțiuni UE împotriva centrelor educaționale și de agrement pentru copii din Rusia
FLASH NEWS Trump amenință Iranul cu reluarea bombardamentelor dacă nu va semna rapid un acord de pace. „Îi vom ataca foarte dur”
19:27
Trump amenință Iranul cu reluarea bombardamentelor dacă nu va semna rapid un acord de pace. „Îi vom ataca foarte dur”
Mediafax
Ce se va întâmpla cu prețul carburanților în România de la sfârșitul lunii?!
Digi24
Reacția furioasă a lui Grindeanu după acuzațiile lui Ciucu: Se poate şi fără voi la guvernare. Plecaţi toți acasă!
Cancan.ro
Simona Halep și ,,Regele mezelurilor'', escapadă romantică la Mykonos. Fosta campioană și milionarul nu se mai ascund! Nu le stă rău deloc!
Prosport.ro
FOTO. A apărut într-un costum de baie neobișnuit și a fost făcută praf!
Adevarul
Ludovic Orban acuză o complicitate între Nicușor Dan și PSD: Social democrații făceau lobby pentru Tomac înainte de desemnarea oficială
Mediafax
Favorit SĂ-I IA LOCUL lui EUGEN TOMAC, primele declarații: ”Țara are nevoie să fie guvernată!”
Click
Dan Negru, dezamăgit de vacanța din Cipru: „Nu aș recomanda!” Ce spune însă despre Grecia?
Digi24
Trei familii de români, în violențele dezlănțuite în Belfast. Reacția MAE
Cancan.ro
Cresc pensiile cu 1.000 lei, de la 1 ianuarie 2027, pentru toți acești pensionari români. Cine se încadrează
Ce se întâmplă doctore
Prof. dr. Vlad Ciurea avertizează asupra alimentului care poate deveni periculos pe caniculă. „Creierului nu îi place”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia Striker, în probe pe străzile din București. Cum au reacționat oamenii când au văzut cel mai nou model Dacia
Descopera.ro
Unde a fost cea mai mare piață de sclavi din istoria omenirii?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Măi Bulă, soțul meu se întoarce într–o oră!
Descopera.ro
Un telescop de buzunar cu raze X ar putea descifra chimia ascunsă a Lunii
REACȚIE Miruță contestă independența Cabinetului Tomac meșterit de Nicușor. USR nu va susține un guvern vopsit PSD
23:24
Miruță contestă independența Cabinetului Tomac meșterit de Nicușor. USR nu va susține un guvern vopsit PSD
INEDIT Psihologii spun că persoanele care mângâie pisicile au aceste trăsături de personalitate
23:10
Psihologii spun că persoanele care mângâie pisicile au aceste trăsături de personalitate
BREAKING NEWS Matei Păun, omul din umbră al președintelui Nicușor Dan, anunță dezastru: nu există o țară din Europa care să fie în momentul de față într-un pericol economic mai mare decât România/Downgrade-ul agențiilor de rating este cvasi-inevitabil/Nu văd lumina de la capătul tunelului
23:07
Matei Păun, omul din umbră al președintelui Nicușor Dan, anunță dezastru: nu există o țară din Europa care să fie în momentul de față într-un pericol economic mai mare decât România/Downgrade-ul agențiilor de rating este cvasi-inevitabil/Nu văd lumina de la capătul tunelului
ACTUALITATE Nicușor Dan vs Ilie Bolojan. Viorel Cataramă: „Asistăm la un război evident între Palatul Cotroceni și Palatul Victoria”
23:00
Nicușor Dan vs Ilie Bolojan. Viorel Cataramă: „Asistăm la un război evident între Palatul Cotroceni și Palatul Victoria”
POLITICĂ Eugen Tomac îl invită pe Ciprian Ciucu alături de el în Guvern: „Sunt dispus să fac orice compromis necesar pentru a ieși din situația în care suntem”
22:50
Eugen Tomac îl invită pe Ciprian Ciucu alături de el în Guvern: „Sunt dispus să fac orice compromis necesar pentru a ieși din situația în care suntem”
REACȚIE Nazare, noi precizari legate de dosarul Pfizer: „Am avertizat că dozele cumpărate în exces pot genera costuri mari pentru România”
22:43
Nazare, noi precizari legate de dosarul Pfizer: „Am avertizat că dozele cumpărate în exces pot genera costuri mari pentru România”

Cele mai noi

Trimite acest link pe