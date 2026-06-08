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Serviciile secrete rusești au oprit supravegherea video din jurul lui Putin de frica inteligenței artificiale. Care este motivul din spatele deciziei

Serviciile secrete rusești au oprit supravegherea video din jurul lui Putin de frica inteligenței artificiale. Care este motivul din spatele deciziei
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Serviciile secrete rusești au restricționat sistemele de supraveghere video din jurul lui Vladimir Putin de teama ca tehnologia AI, utilizată pentru a analiza date CCTV, să nu fie folosită împotriva conducerii de la Moscova, scrie Financial Times. Această teamă vine după ce SUA și Israelul au utilizat inteligența artificială pentru a procesa milioane de ore de înregistrări video pentru a identifica locația și rutina fostului lider suprem al Iranului, Ali Khamenei.

Sistemul de supraveghere care îl monitorizează pe Vladimir Putin, care este separat de cele aproximativ 300.000 de camere de supraveghere din Moscova, a fost repus în funcțiune abia după ce inginerii ruși au fost siguri că l-au izolat complet de internet.

Măsurile de securitate din jurul lui Putin au fost luate după ce anterior, Israelul a colectat cantități uriașe de materiale de pe camerele de trafic din Iran pentru a ajuta la identificarea locației lui Ali Khamenei și a consilierilor acestuia. Asasinatul acestora din data de 28 februarie a fost o demonstrație dramatică a utilizării inteligenței artificiale pentru a analiza milioane de ore de înregistrări video.

Vulnerabilitatea a fost semnalată de șeful FSB

Directorul FSB, Alexander Bortnikov, i-a avertizat săptămâna trecută pe șefii serviciilor de securitate regionale că aparatul de supraveghere al Rusiei a devenit o vulnerabilitate și a transformat instrumentele de monitorizare a propriilor cetățeni într-o slăbiciune pe care dușmanii Rusiei ar putea să o exploateze.

„Recenta eliminare a unor înalți oficiali iranieni de către alianța SUA-Israel este un semn clar de avertizare”, a declarat Bortnikov pe 26 mai, potrivit agențiilor de știri de stat rusești. „Locațiile victimelor au fost identificate, parțial, prin intermediul unor „backdoor-uri” software din sistemele de supraveghere video ale Teheranului.”

Cum au acționat israelienii

Ofițerii de informații ai Israelului și hackerii au pătruns cu ușurință în camerele de supraveghere ale Teheranului și au folosit inteligența artificială pentru a cartografia tiparele de comportament în rândul gărzilor de corp ale înalților oficiali. Ofițerii de informații folosesc AI ca să caute prin volume mari de videoclipuri folosind termeni de căutare simpli, cum ar fi „doi bărbați care își întind unul altuia o geantă”, „o persoană care și-a schimbat hainele de mai multe ori într-o zi” sau „vehicul care a trecut prin același loc de mai multe ori într-o perioadă scurtă de timp”.

Cu ajutorul acestei tehnologii, autoritățile pot identifica comportamente, nu doar obiecte, ceea ce a creat o lume de noi posibilități, a declarat un oficial european a cărui țară folosește tehnologia în orașele sale.
Astfel de sisteme de procesare a datelor pot filtra și informații de pe rețelele de socializare, comunicații private, sunetul captat de microfoanele dispozitivelor inteligente sau istoricul căutărilor online.

Și hackerii iranieni au reușit să pirateze camerele de securitate din Israel, dar fără capacitatea de a filtra fluxul mare de informații, utilizarea acestora a fost limitată. Rușii sunt îngrijorați cu privire la siguranța personală a lui Putin, deoarece serviciile de informații ale Ucrainei au mai spart în trecut camerele de supraveghere ale traficului din Rusia. De asemenea, au folosit datele de localizare ale telefoanelor mobile pentru a ajuta la asasinarea unor înalți oficiali militari ruși în inima Moscovei.

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