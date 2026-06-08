Președintele Finlandei nu crede că Vladimir Putin va ataca Europa și cere începerea negocierilor de pace cu Rusia. Ce argumente aduce

Președintele Finlandei, Alexander Stubb, a declarat public că nu crede într-un atac militar al Rusiei împotriva țărilor NATO și a cerut Europei să preia inițiativa și să înceapă negocierile de pace cu Vladimir Putin.

Prin interviul oferit pentru publicația elvețiană Neue Zürcher Zeitung, președintele finlandez a marcat o schimbare în discursul politic de la Helsinki. Stubb a argumentat retoric: „De ce ar risca Rusia să testeze efectul articolului 5 al NATO, când în patru ani nu a reușit să cucerească Ucraina?”.

Președintele Finlandei susține că în prezent Ucraina se află în cea mai bună poziție de pe câmpul de luptă de la începutul invaziei, motiv pentru care este și momentul ideal pentru a începe demersurile diplomatice.

Ca lider al unei țări europene care împarte cea mai lungă frontieră cu Rusia, Stubb afirmă că relațiile politice cu Moscova vor trebui reluate inevitabil la un moment dat. Președintele finlandez consideră că Europa trebuie să își asume conducerea procesului de pace, în contextul în care negocierile intermediate anterior de Statele Unite s-au blocat. De asemenea, Alexander Stubb s-a declarat dispus să reprezinte Uniunea Europeană la masa tratativelor cu Vladimir Putin, dacă liderii europeni îi vor solicita acest lucru.

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