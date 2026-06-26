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Funcția AI a DuckDuckGo spune utilizatorilor că Trump și Vance au murit de rabie. Cum a fost păcălit motorul de căutare să transmită informații false

Funcția AI a DuckDuckGo spune utilizatorilor că Trump și Vance au murit de rabie. Cum a fost păcălit motorul de căutare să transmită informații false
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Ilustrație de Tag Hartman-Simkins / Futurism. Sursa: Kevin Dietsch / Getty Images; Shutterstock
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Funcția de căutare bazată pe inteligență artificială a DuckDuckGo a generat răspunsuri false potrivit cărora președintele american Donald Trump și vicepreședintele JD Vance ar fi murit de rabie.

Dezinformare printre utilizatori

Funcția de căutare cu inteligență artificială a DuckDuckGo a oferit utilizatorilor informații complet false, susținând că președintele Statelor Unite, Donald Trump, ar fi murit de rabie la începutul lunii iunie. În același răspuns, sistemul afirma și că vicepreședintele JD Vance ar fi decedat din aceeași cauză.

Pentru a-și susține afirmațiile, inteligența artificială cita un articol atribuit publicației WKNA News, care relata un scenariu fictiv în care Trump ar fi fost mușcat intenționat de Vance, la recomandarea secretarului pentru Sănătate și Servicii Umane, Robert F. Kennedy Jr., întrucât infecția cu rabie ar oferi „superputeri”.

Niciuna dintre aceste informații nu este adevărată. Donald Trump și JD Vance sunt în viață, iar Robert F. Kennedy Jr. nu a făcut niciodată astfel de afirmații. Printre sursele invocate de AI se regăsea inclusiv un articol ABC News despre un caz real de rabie din Ohio, care însă nu îi menționa nici pe Trump, dar nici pe Vance.

O farsă pornită pe Reddit a ajuns în răspunsurile AI

Cazul pare să fie rezultatul unei campanii deliberate de dezinformare desfășurate pe Reddit, unde utilizatori reuniți în comunitatea r/poisonai publică în mod intenționat informații absurde pentru a testa și compromite modelele de inteligență artificială.

Subreddit-ul, care numără aproximativ 45.000 de membri, este construit în jurul unor povești fictive prezentate ca fiind reale. Printre acestea se numără afirmații potrivit cărora balenele albastre ar fi, de fapt, portocalii sau că udarea unei cărămizi ar putea face o casă să crească.

Una dintre cele mai răspândite informații false promovate în comunitate este aceea că JD Vance ar fi murit de rabie pe 5 iunie 2026. Utilizatorii au publicat zeci de mesaje care prezentau presupusul deces drept un fapt real și criticau inclusiv modelele AI care răspundeau corect că informația este falsă.

Și alte sisteme AI au repetat informația falsă

Fenomenul nu s-a limitat la DuckDuckGo. Potrivit relatărilor, și asistentul AI integrat în browserul Brave a ajuns să reproducă aceeași informație falsă, după ce aceasta s-a propagat pe mai multe site-uri și platforme online.

Întrebată despre situație, compania Brave a transmis că motoarele de căutare și sistemele bazate pe inteligență artificială „nu sunt oracole ale adevărului” și că utilizatorii trebuie să verifice informațiile consultând sursele indicate.

Reprezentanții companiei au subliniat că, atunci când pe internet circulă articole fabricate sau experimente menite să testeze inteligența artificială, rezultatele generate de motoarele de căutare pot reflecta temporar acel conținut până când contextul devine suficient de clar.

DuckDuckGo a recunoscut problema și a anunțat modificări

După apariția cazului, DuckDuckGo a admis public că sistemul său a fost indus în eroare.

„Ok, am fost păcăliți în această privință. Ne ocupăm de asta”, a transmis compania prin intermediul contului său oficial.

Ulterior, reprezentanții DuckDuckGo au anunțat că problema a fost remediată și că vor actualiza modul în care funcționează funcția Search Assist pentru a reduce riscul ca astfel de campanii de dezinformare să influențeze răspunsurile generate de inteligența artificială.

Site-ul citat de AI ridică semne de întrebare

Un alt element care a atras atenția este site-ul WKNA News, citat de inteligența artificială drept sursă principală. Publicația pare să fie un site care imită o redacție locală, dar publică articole pe bază de informații false și conținut automat.

Mai multe materiale publicate de WKNA News preiau direct glumele și scenariile fictive promovate pe Reddit, contribuind astfel la amplificarea informațiilor false și la inducerea în eroare a unor sisteme AI care le tratează drept surse credibile.

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