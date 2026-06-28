Gest controversat în Franța în timpul unui protest pe caniculă. Un primar i-a stropit de la etajul Primăriei cu un furtun pe protestatari. A urmat o întreagă dezbatere

Un protest desfășurat în orașul Carcassonne, din sudul Franței, s-a transformat într-un moment intens comentat pe rețelele sociale, după ce primarul Christophe Barthès a ales să stropească manifestanții cu un furtun, de la balconul Primăriei. Imaginile, postate chiar de acesta pe Facebook, au devenit virale și au împărțit opinia publică.

Protestul a luat o turnură neașteptată

Incidentul a avut loc în timpul unei manifestații organizate pe fondul unui conflict privind evacuarea sindicatelor locale din spațiile pe care le ocupau în sediile municipalității.

În timp ce protestatarii se aflau în fața Primăriei din Carcassonne, primarul Christophe Barthès a ieșit la balcon și a îndreptat un furtun cu apă către mulțime, stropindu-i pe cei prezenți.

Scenele au fost filmate și distribuite chiar de primar pe rețelele sociale, unde au generat numeroase reacții.

Într-un videoclipul, acesta poate fi auzit spunând: „Haideți, puțină prospețime” și numindu-i pe protestatari „o adunătură de nebuni”.

A urmat o întreagă dezbatere

Unii utilizatori au considerat gestul drept o provocare și o lipsă de respect față de manifestanți, în timp ce alții au apreciat momentul ca fiind unul amuzant, având în vedere temperaturile foarte ridicate din această perioadă din Franța:

„ Primarul ăsta din Carcassonne e grozav ”

„Din fericire domnul Barthez are simțul umorului respect pentru el”

„ Cu acest val de caniculă, este un act de compasiune să îi uzi”

Val de caniculă în Franța face tot mai multe victime

Valul de căldură din Franța a început pe 24 iunie și continuă să afecteze mai multe regiuni, cu temperaturi extreme și presiune ridicată asupra sistemului medical.

Potrivit datelor oficiale, de la debutul episodului canicular au fost înregistrate aproximativ 1.000 de decese în plus față de media obișnuită.

Pe 24 iunie au fost raportate peste 1.200 de decese, iar pe 25 și 26 iunie numărul zilnic a depășit 1.400 de cazuri. În comparație, în lunile aprilie și mai, media zilnică era între 900 și 1.000 de decese.

Serviciul medical de urgență din Paris (SAMU) a raportat pe 27 iunie aproximativ 80 de decese, dintre care 30 au fost stopuri cardiace, în scădere față de ziua precedentă, când au fost 109 cazuri. Autoritățile subliniază că aceste cifre reflectă doar intervențiile de urgență din Paris, nu totalul național.