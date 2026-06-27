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Mesaj controversat în plin val de caniculă: „Mai mulți oameni mor iarna decât vara”

Mesaj controversat în plin val de caniculă: „Mai mulți oameni mor iarna decât vara” Galerie Foto 1
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În timp ce Europa se confruntă cu temperaturi record și autoritățile avertizează asupra riscurilor majore pentru sănătate, secretarul american al Energiei, Chris Wright, a susținut că frigul provoacă mai multe decese decât canicula și a îndemnat liderii europeni să nu exagereze efectele schimbărilor climatice.

Chris Wright: „Frigul este un ucigaș mult mai mare decât căldura”

Secretarul american al Energiei, Chris Wright, a transmis un mesaj critic la adresa Europei, în contextul valului de caniculă care a adus temperaturi record în mai multe state.

„Întotdeauna mor mai mulți oameni iarna decât vara, pentru că frigul este un ucigaș mult mai mare decât căldura”, a declarat Wright, într-un mesaj video adresat participanților la conferința Alliance for Responsible Citizenship, eveniment care reunește personalități conservatoare, dintre care unele contestă consensul științific privind schimbările climatice.

US Secretary of Energy Chris Wright Photo by Juan BARRETO / AFP

Oficialul american a făcut referire și la iarna anului 2022, când invazia Rusiei în Ucraina a provocat o explozie a prețurilor la energie în Europa.

„Impactul asupra mortalității a fost devastator”, a spus acesta.

Declarațiile au venit în timp ce guvernele europene avertizau că temperaturile extreme din această săptămână reprezintă un pericol real pentru populație, amintind de valul de căldură din 2022, care a provocat peste 60.000 de decese pe continent.

Oamenii de știință spun că amenințarea reprezentată de caniculă este în creștere

Nu este pentru prima dată când Chris Wright susține că temperaturile scăzute reprezintă un pericol mai mare decât cele ridicate.

În prezent, în Europa, decesele asociate frigului sunt mai numeroase decât cele provocate de căldură, însă cercetătorii avertizează că valurile de caniculă devin din ce în ce mai intense și mai lungi din cauza schimbărilor climatice, iar numărul victimelor crește de la an la an.

În Statele Unite, căldura este deja principala cauză de deces asociată fenomenelor meteorologice, depășind frigul.

Valul de căldură din această perioadă a adus temperaturi record la Londra și în alte regiuni ale Europei, continent care se încălzește de două ori mai rapid decât media globală și unde aerul condiționat este mult mai puțin răspândit decât în SUA.

Canicula a determinat închiderea unor școli, a perturbat transportul și a pus presiune asupra rețelelor electrice. Mai multe evenimente organizate în cadrul London Climate Action Week au fost anulate din cauza temperaturilor extreme, inclusiv unul dedicat soluțiilor pentru combaterea efectelor caniculei.

În Franța, aproximativ 40 de persoane și-au pierdut viața după ce au încercat să se răcorească în apă.

Marea Britanie și SUA transmit mesaje complet diferite

În timp ce administrația americană minimizează rolul schimbărilor climatice, oficialii europeni susțin că temperaturile extreme confirmă necesitatea accelerării tranziției energetice.

„Credeți-mă, când eram copil nu erau 35 de grade în Londra în luna iunie. Ceea ce vedem acum, nu doar în Marea Britanie, ci în întreaga lume, ne obligă să acționăm”, a declarat secretarul britanic al Energiei, Ed Miliband.

La conferință, Chris Wright a afirmat:

„Înțelegeți schimbările climatice așa cum sunt: un fenomen lent, care în cele din urmă va fi rezolvat prin tehnologii mai bune. Astăzi, cel mai important factor este gazul natural.”

Cercetătorii contestă afirmațiile oficialului american

Friederike Otto, profesoară de știința climei la Imperial College London, susține că decesele provocate de frig și cele provocate de căldură nu pot fi comparate direct.

„Nu poți compara cu adevărat decesele provocate de căldură cu cele provocate de frig. Legătura dintre temperaturile extreme și mortalitate este mult mai directă în cazul caniculei. Decesele cauzate de frig sunt o problemă în țările cu ierni reci, unde avem și cele mai bune date. În schimb, victimele valurilor de căldură cresc rapid în Sudul Global, în special în Africa.”

Potrivit unei analize publicate de World Weather Attribution, temperaturile extreme înregistrate în Europa și Marea Britanie ar fi fost „aproape imposibile” fără încălzirea globală provocată de utilizarea combustibililor fosili.

Dintre cele peste 850 de orașe analizate, aproximativ 45% au depășit sau sunt pe cale să depășească cele mai ridicate niveluri de stres termic înregistrate vreodată în luna iunie.

Donald Trump: „Combustibilii fosili au salvat milioane de vieți”

Pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al presiunii asupra piețelor energetice, Uniunea Europeană și-a reafirmat angajamentul de a reduce dependența de combustibilii fosili și de a accelera dezvoltarea energiei regenerabile.

În schimb, administrația Trump insistă ca Europa să cumpere mai mult gaz natural lichefiat din Statele Unite, iar președintele Donald Trump continuă să critice investițiile europene în energia eoliană și solară.

Donald Trump a susținut în repetate rânduri că folosirea combustibililor fosili contribuie la salvarea de vieți, inclusiv prin alimentarea aparatelor de aer condiționat.

„Combustibilii fosili au salvat milioane de vieți și au scos miliarde de oameni din sărăcie în întreaga lume. O vedeți și în penele de curent din locurile unde nu sunt folosiți.”

Președintele american a mai afirmat:

„Oamenii mor pentru că nu au aer condiționat sau încălzire. Se întâmplă multe alte lucruri rele.”

Între timp, administrația Trump a redus sau a blocat mai multe programe destinate combaterii efectelor temperaturilor extreme, inclusiv măsuri privind protecția lucrătorilor expuși caniculei și un program federal de 4,5 miliarde de dolari destinat sprijinirii familiilor cu venituri mici pentru plata facturilor la energie.

Europa își menține obiectivele climatice

În pofida declarațiilor venite din Statele Unite, liderii europeni spun că nu își vor schimba direcția.

Uniunea Europeană și-a propus reducerea cu 90% a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2040, iar Marea Britanie urmărește o reducere de 87% până în 2042.

Comisarul european pentru Energie, Dan Jørgensen, a declarat:

„Chiar dacă astăzi vorbim mai des despre securitate și competitivitate decât despre schimbările climatice, esența muncii noastre și adevăratul motiv pentru care trebuie să acționăm rămân aceleași. Criza care nu va dispărea este schimbarea climatică.”

La rândul său, Ed Miliband a transmis un mesaj ferm:

„Să spunem lucrurilor pe nume. Când Rusia a invadat Ucraina, unii ne-au spus să ignorăm șocul provocat de combustibilii fosili și să revenim la vechiul model. Acum, în fața unui nou șoc, la doar patru ani distanță, auzim aceleași argumente. Cei care spun asta se înșală.”

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