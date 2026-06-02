Imagini de la parada de ziua națională a Italiei. Se împlinesc 80 de ani de la înființarea Republicii Italiei

Italia a sărbătorit marți, 2 iunie, 80 de ani de la înființarea Republicii („Festa della Repubblica”). Autoritățiile au organizat ceremonii și parade militare capitala republicii, entru a comemora referendumul istoric prin care s-a făcut tranziția de la monarhie la republică.

La parada militară au participa Sergio Mattarella, președintele Italiei, și Giorgia Meloni, prim-ministrul.

Drapelul Italiei, arborat pe Colosseum

Ei au asistat la depunerea coroanei, la defilarea armatei italiene și a forțelor italiene.

Pe Colosseum, cea mai mare arenă romană antică, a fost arborat drapelul Italiei.

Ceremonie la Milano

Și la Milano, cel mai mare oraș din nordul Italiei, a fost ținută o ceremonie militară în fața Domului, cea mai mare catedrală romano-catolică din Italia.

Catedrala este una dintre cele mai mari atracții turistice ale țării.

Semnificația zilei

De la unificarea din 1861, Regatul Italiei a fost condus de Casa Regală de Savoia. În 1922, dictatorul fascist Benito Mussolini a venit la putere și a băgat regatul într-o alianță cu Germania nazistă și au intrat în cel de-al Doilea Război Mondial împotriva altor țări europene.

Regatul Italian a fost cuprins de războiul civil italian între rezistența și casa regală susținute de Aliați și regimul fascist. Aliații au debarcat în insula Sicilia și au eliberat treptat întreaga peninsulă italiană în 1943.

Mussolini a fost arestat în timp ce încercase să fugă în Elveția, dar a fost capturat de partizani comuniști și executat pe 28 aprilie 1945. La referendumul organiat pe 2 iunie 1946, peste 12 milioane de italieni au votat în favoarea tranziției la republică. 10 milioane au fost pentru menținerea monarhiei.

Sursa Foto: Hepta/

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