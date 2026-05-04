Meloni: Dacă trupele SUA vor să se retragă din Italia, nu aș fi de acord

Giorgia Meloni a declarat la Summitul Politic European că nu va fi de acord cu decizia președintelui american Donald Trump privind retragerea trupelor din Italia.

„Asta e o decizie care depinde de mine și una cu care personal nu sunt de acord”, le-a declarat prim-ministra reporterilor în conferința de presă desfășurată în summitul de la Erevan.

„Italia și-a îndeplinit toate obligațiile pe care le-a semnat – mereu a făcut-o. Am făcut asta în cadrul NATO în special, am făcut-o când interesele noastre nu erau în joc. Am făcut-o în Afganistan, am făcut-o în Irak, și unele chestii pe care le spun ei despre noi nu le consider corecte”, a adăugat Meloni.

„Vrem Azerbaidjanul să își întărească rolul ca o rețea fundamentală între Europa și Asia. Și pentru Italia să devină poarta privilegiată către piața europeană”, a spus prim-ministra Italiei.

Trump ar putea retrage trupele din Italia și Spania

Trump a spus că „este probabil” să retragă trupele SUA din Italia și Spania, după ce ambele țări s-au poziționat împotriva implicării în războiul SUA cu Iran.

Potrivit Reuters, Meloni se va întâlni joi cu secretarul american de Stat, Marco Rubio, care va veni în vizită la Roma. Oficialul american se va întâlni și cu Papa Leon.

Sursa Foto: Facebook, Giorgia Meloni

