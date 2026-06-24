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Imagini incredibile surprinse în timpul unei erupții vulcanice. Bucăți de rocă încinsă au lovit un grup de turiști. Au luat-o imediat la fugă

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Turiști aflați pe versanții vulcanului Fuego din Guatemala au trăit momente de panică după ce o erupție neașteptată a aruncat în aer bucăți de rocă incandescentă. Imaginile surprinse la fața locului arată oameni fugind în toate direcțiile pentru a se adăposti, în timp ce fragmente încinse cădeau în apropierea lor.

Panică pe trseele vulcanului Fuego

Un grup de turiști care explora vulcanul Fuego, cel mai activ din Guatemala, a fost surprins de o erupție în timpul unei drumeții. Imaginile distribuite pe rețelele sociale arată cum bucăți de rocă incandescentă cad pe versanți, iar oamenii încearcă să se îndepărteze cât mai repede de zona periculoasă.

Într-un videoclip publicat de AccuWeather se aude un turist strigând disperat: „Doamne, fugiți, fugiți!”.

Sursă Foto: New York Post

Potrivit presei locale, unul dintre participanți a luat un câine în brațe și l-a dus într-o zonă sigură.

O turistă a scăpat la limită

Printre persoanele surprinse de erupție s-a aflat și Hana Garcia, care a povestit pentru New York Post că una dintre rocile încinse i-a ars geaca și a trecut foarte aproape de capul ei.

„Vulcanul a erupt și am reușit să filmez puțin. Nu am înregistrat prea mult, pentru că în timp ce filmam am ridicat privirea și am văzut rocile căzând. În acel moment am rămas șocată, iar apoi am început să fug”, a declarat aceasta pentru presa locală.

Femeia a descris experiența drept una „de neuitat”, mărturisind că în acele momente a fost „absolut îngrozită”.

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