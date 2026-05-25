Prima pagină » Știri externe » Fenomen unic surprins pe camere. O minge de foc verde a intrat în atmosfera Pământului fix în momentul erupției unui vulcan

Fenomen unic surprins pe camere. O minge de foc verde a intrat în atmosfera Pământului fix în momentul erupției unui vulcan

Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Un meteor extrem de luminos, cunoscut și sub denumirea de „bolid”, a intrat în atmosfera Pământului fix în momentul în care Vulcanul Mayon din Filipine se afla în stare de activitate. Momentul a fost înregistrat de o cameră de supraveghere a Institutului Filipinez de Volcanologie și Seismologie.

Vezi galeria foto
6 poze

Deși pe filmare meteorul pare că lovește direct panta nordică a vulcanului, specialiștii au confirmat că este vorba despre o perspectivă înșelătoare. În realitate, bolidul s-a dezintegrat la mare altitudine în atmosferă, mult în spatele muntelui.

Culoarea verde aprins a corpului ceresc este dată de cantitatea mare de nichel sau magneziu din componența acestuia, care în urma fricțiunii extreme cu aerul din atmosferă emite o lumină verde-albăstruie intensă. Viteza mare cu care meteorul a intrat în atmosferă a generat temperaturi de mii de grade care au aprins straturile metalice ale rocii.

Vulcanul Mayon din Filipine este monitorizat constant de specialiști și este renumit în special pentru conul său perfect simetric.

Recomandările autorului:

Avertisment direct către SUA din partea Rusiei. Diplomații sunt sfătuiți să părăsească Kievul înaintea atacului iminent al Rusiei

Putin a semnat o lege care permite folosirea forței armate pentru protejarea rușilor arestați în străinătate. Ce se ascunde în spatele inițiativei

Președintele Finlandei este dispus să devină emisarul special al UE în discuțiile cu Rusia pentru a încheia războiul din Ucraina

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Avertisment direct către SUA din partea Rusiei. Diplomații sunt sfătuiți să părăsească Kievul înaintea atacului iminent al Rusiei
22:13
Avertisment direct către SUA din partea Rusiei. Diplomații sunt sfătuiți să părăsească Kievul înaintea atacului iminent al Rusiei
FLASH NEWS Iranul va deschide Strâmtoarea Ormuz la 30 de zile după acordul de pace cu SUA. Ce obligații are în tot acest timp
21:45
Iranul va deschide Strâmtoarea Ormuz la 30 de zile după acordul de pace cu SUA. Ce obligații are în tot acest timp
CONTROVERSĂ Putin a semnat o lege care permite folosirea forței armate pentru protejarea rușilor arestați în străinătate. Ce se ascunde în spatele inițiativei
20:36
Putin a semnat o lege care permite folosirea forței armate pentru protejarea rușilor arestați în străinătate. Ce se ascunde în spatele inițiativei
RĂZBOI Liderul Suprem al Iranului este ascuns și izolat, transmit serviciile de informații ale SUA
19:56
Liderul Suprem al Iranului este ascuns și izolat, transmit serviciile de informații ale SUA
ENERGIE Petroliere încărcate cu petrol și cu gaz natural lichefiat au ieșit din Strâmtoarea Ormuz după 3 luni. Către ce țări se îndreaptă
19:48
Petroliere încărcate cu petrol și cu gaz natural lichefiat au ieșit din Strâmtoarea Ormuz după 3 luni. Către ce țări se îndreaptă
EVENIMENT Trump, de Ziua Memorială: Președintele american aduce un omagiu soldaților căzuți în războaie, la Cimitirul Național Arlington
19:13
Trump, de Ziua Memorială: Președintele american aduce un omagiu soldaților căzuți în războaie, la Cimitirul Național Arlington
Mediafax
Imagini incredibile. O parapantă, lovită de un avion în timpul zborului
Digi24
Un mitropolit rus decorat de Putin a fost reținut în Cehia pentru că ar fi deținut droguri. Reacția înaltului prelat
Cancan.ro
Anghel Damian, mut de UIMIRE! A văzut testele de inteligență ale membrilor clanului Cămătaru: 'Genii'
Prosport.ro
FOTO. Campioana Valentina Cambei, apariție provocatoare cu tatuajele de pe abdomen şi de pe coapsă la vedere
Adevarul
Macron proclamă supremația garanțiilor europene de securitate față de cele NATO. Expert: „Există un scenariu și mai periculos”
Mediafax
Manifestul secret despre AI care zguduie lumea: Papa trage un semnal de alarmă
Click
O femeie care a dispărut în urmă cu 32 de ani, pe când era doar o adolescentă, a fost găsită vie
Digi24
Nicușor Dan se pregătește să desemneze premierul. Care ar fi numele cu cele mai mari șanse (surse)
Cancan.ro
500 lei în plus la pensie, în luna iunie, pentru acești pensionari din România. Pe ce dată intră banii
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Roberta Anastase la 50 de ani? Transformarea discretă a fostei Miss România 1994
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
VIDEO - Ce autonomie reală a obținut noul Skoda Kodiaq PHEV în România
Descopera.ro
Puțini oameni știu: Ce este o secundă bisectă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Bubulino, ce face ăsta sub pat ?!
Descopera.ro
Pisicile ar putea ajuta la deblocarea unor noi tratamente împotriva cancerului la om

Cele mai noi

Trimite acest link pe