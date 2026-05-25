Fenomen unic surprins pe camere. O minge de foc verde a intrat în atmosfera Pământului fix în momentul erupției unui vulcan

Un meteor extrem de luminos, cunoscut și sub denumirea de „bolid”, a intrat în atmosfera Pământului fix în momentul în care Vulcanul Mayon din Filipine se afla în stare de activitate. Momentul a fost înregistrat de o cameră de supraveghere a Institutului Filipinez de Volcanologie și Seismologie.

Deși pe filmare meteorul pare că lovește direct panta nordică a vulcanului, specialiștii au confirmat că este vorba despre o perspectivă înșelătoare. În realitate, bolidul s-a dezintegrat la mare altitudine în atmosferă, mult în spatele muntelui.

Culoarea verde aprins a corpului ceresc este dată de cantitatea mare de nichel sau magneziu din componența acestuia, care în urma fricțiunii extreme cu aerul din atmosferă emite o lumină verde-albăstruie intensă. Viteza mare cu care meteorul a intrat în atmosferă a generat temperaturi de mii de grade care au aprins straturile metalice ale rocii.

Vulcanul Mayon din Filipine este monitorizat constant de specialiști și este renumit în special pentru conul său perfect simetric.

Recomandările autorului: