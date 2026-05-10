Coreea de Nord va lansa un atac nuclear în cazul în care Kim Jong-un va fi ucis. Ce l-a făcut pe liderul de la Phenian să modifice Constituția

Coreea de Nord și-a modificat constituția, astfel încât armata sa are obligația de a lansa un atac nuclear de represalii în cazul în care Kim Jong-un ar fi asasinat de un adversar străin, se arată într-un raport The Thelgraph.

Potrivit sursei citate, modificarea a fost adoptată după ce Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului, și mulți dintre consilierii ai săi apropiați au fost uciși, în atacurile SUA-Israel de la Teheran.

Concret, modificarea a fost adoptată în cadrul primei sesiuni a celei de-a 15-a Adunări Populare Supreme, care a început pe 22 martie la Phenian. Aceasta a fost făcută publică joi, în cadrul unei informări adresate membrilor de rang înalt ai guvernului sud-coreean de către Serviciul Național de Informații (NIS) al țării.

Conform informării NIS, Kim deține comanda forțelor nucleare nord-coreene, însă modificările permit schimbarea procedurilor pentru atacuri de represalii în cazul în care acesta ar fi incapacitat sau ucis.

Ce prevede articolul

Articolul 3 revizuit al legii privind politica nucleară prevede: „În cazul în care sistemul de comandă și control al forțelor nucleare ale statului este pus în pericol de atacurile forțelor ostile… se va lansa automat și imediat un atac nuclear.”

Profesorul Andrei Lankov, profesor de istorie și relații internaționale de origine rusă la Universitatea Kookmin din Seul, a declarat: „Poate că aceasta a fost politica de stat și înainte, dar faptul că a fost consacrată în Constituție îi conferă o importanță sporită.”

„Iranul a fost un semnal de alarmă. Coreea de Nord a observat eficiența remarcabilă a atacurilor de decapitare lansate de SUA și Israel, care au eliminat imediat cea mai mare parte a conducerii iraniene, iar acum trebuie să fie îngroziți.”

Un atac menit să-l elimine pe Kim și pe anturajul său ar fi mult mai greu de pus în practică decât atacurile din Iran, se arată în analiza The Telegraph.

Granițele Coreei de Nord sunt practic închise, iar puținii diplomați străini, lucrători umanitari și oameni de afaceri din țările „prietene” care reușesc să intre în țară sunt supravegheați îndeaproape, ceea ce face imposibilă obținerea informațiilor de la surse umane, esențiale pentru succesul atacului asupra Iranului.

S-a raportat că serviciile secrete israeliene au reușit să localizeze cu precizie poziția liderilor iranieni după ce au spart camerele de supraveghere din Teheran – o tactică care nu poate fi replicată la Phenian din cauza rețelei limitate de camere de supraveghere și a intranetului strict controlat.

Kim este preocupat de propria sa siguranță și este mereu însoțit de gărzi de corp. El evită să călătorească cu avionul și folosește de obicei un tren puternic blindat pentru deplasări.

Profesorul Lankov a declarat: „Cea mai mare teamă a lor o reprezintă informațiile obținute prin tehnologia satelitară. Și, în ansamblu, îngrijorările lor nu sunt nefondate, întrucât eliminarea conducerii la începutul oricărui conflict ar putea fi decisivă.”

Speciașiti consideră că armata Coreei ar pune în aplicare planul

El consideră că, având în vedere loialitatea armatei față de conducere și faptul că orice atac asupra națiunii este perceput ca o amenințare existențială, ofițerii însărcinați cu lansarea unui atac nuclear de represalii l-ar pune în aplicare.

Profesorul Lankov a adăugat: „Nu văd nicio probabilitate ca un atac să vină din partea Coreei de Sud, așa că orice represalii ar viza Statele Unite.”

Coreea de Nord intenționează să desfășoare un nou tip de artilerie de-a lungul frontierei sale sudice, au anunțat vineri mass-media de stat, ceea ce ar putea plasa Seulul, capitala Coreei de Sud, în raza de acțiune a armelor, pe măsură ce Phenianul își intensifică ostilitatea față de vecinul său.

În ciuda gesturilor de pace din partea guvernului sud-coreean, Coreea de Nord a prezentat în repetate rânduri Seulul drept principalul său adversar și a eliminat recent din constituția sa referirile la reunificarea Coreei.

Coreea de Nord și Coreea de Sud rămân, tehnic, în stare de „război“

Kim a vizitat săptămâna aceasta o fabrică de muniții pentru a inspecta producția unui „obuzier autopropulsat de 155 de milimetri de nouă generație”, a informat agenția oficială de știri Coreeană Centrală (KCNA).

Potrivit KCNA, arma are o rază de acțiune de peste 37 de mile și va fi desfășurată în acest an într-o unitate de artilerie cu rază lungă de acțiune de-a lungul frontierei cu Coreea de Sud.

Centrul Seulului se află la aproximativ 56 de kilometri de graniță, iar o mare parte din provincia Gyeonggi – cea mai populată provincie din Coreea de Sud, care găzduiește centre industriale cheie – s-ar afla, de asemenea, în raza de acțiune a noului obuzier.

Obuzierul va „aduce schimbări și avantaje semnificative operațiunilor terestre ale armatei noastre”, a declarat Kim, potrivit agenției KCNA.

Coreea de Nord și Coreea de Sud rămân, din punct de vedere tehnic, în stare de război: conflictul lor din 1950-1953 s-a încheiat cu un armistițiu, nu cu un tratat de pace.

