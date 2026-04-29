Bloomberg: Kim Jong Un confirmă ordinul sinuciderii pentru militarii nord-coreeni capturați în Ucraina: „Nu s-au aşteptat la nicio compensaţie”

Kim Jong Un a provocat reacții puternice la nivel internațional, după ce a confirmat existența unei politici militare radicale, prin care soldații nord-coreeni sunt încurajați să se sinucidă pentru a evita capturarea pe câmpul de luptă, scrie Bloomberg.com.

Mesajul a fost transmis în cadrul ceremoniei de inaugurare a unui monument dedicat militarilor nord-coreeni căzuți la datorie, unde Kim a elogiat în mod explicit ceea ce a numit sacrificiul suprem al celor care au ales „auto-detonarea” în locul capturării.

„Eroii care au optat fără ezitare pentru auto-detonare, atac sinucigaş, pentru a apăra marea onoare”, a declarat Kim Jong Un, liderul Coreei de Nord, în discursul susținut în fața familiilor îndoliate și a oficialilor ruși prezenți la ceremonie. „Nu s-au aşteptat la nicio compensaţie, deşi au realizat fapte remarcabile. Au murit eroic”, a adăugat Kim Jong Un, liderul Coreei de Nord.

Implicarea Coreei de Nord în războiul din Ucraina se adâncește

Declarațiile vin într-un context geopolitic tot mai tensionat, după ce Coreea de Nord și Rusia și-au consolidat alianța militară prin pactul semnat în 2024 între Kim Jong Un și președintele rus Vladimir Putin, acord care include o clauză de apărare reciprocă.

Potrivit estimărilor serviciilor de informații din Coreea de Sud și ale unor agenții occidentale, Phenianul ar fi trimis cel puțin 10.000 de soldați și zeci de mii de containere cu armament pentru a sprijini ofensiva militară rusă împotriva Ucraina. Surse din domeniul apărării susțin că pierderile nord-coreene pe front sunt deja foarte ridicate, cu mii de militari uciși în lupte.

Confirmarea indirectă făcută acum de Kim vine după mai multe relatări potrivit cărora soldații nord-coreeni trimiși pe front ar fi instruiți să se sinucidă în cazul în care riscă să fie capturați de forțele ucrainene, pentru a evita divulgarea de informații militare sensibile și pentru a nu deveni instrumente de propagandă.

În paralel cu sprijinul militar oferit Moscovei, Coreea de Nord și-a intensificat semnificativ testele de armament în acest an. Regimul de la Phenian a efectuat lansări repetate de rachete balistice cu rază scurtă de acțiune, inclusiv din seria Hwasong-11, cunoscută și sub denumirile KN-23 și KN-24.

Aceste sisteme de armament sunt considerate de Ucraina drept parte din arsenalul furnizat de Phenian către Moscova pentru utilizare pe front.

Pe fondul colaborării militare tot mai strânse cu Rusia, îngrijorările comunității internaționale cresc, în special din cauza posibilității ca armata nord-coreeană să dobândească experiență reală de luptă, experiență care ar putea schimba semnificativ echilibrul de forțe din regiunea Asia-Pacific.

Sursa video – X/ @wartranslated

