Întâlnire la Casa Albă între Mark Rutte și Trump. Șeful NATO încearcă să reducă tensiunile înaintea summitului de la Ankara

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, se întâlnește miercuri cu președintele american Donald Trump la Casa Albă, în încercarea de a destinde tensiunile provocate de conflictul cu Iranul, al nemulțumirilor exprimate de Washington față de aliații europeni și al pregătirilor pentru summitul NATO programat pe 7 și 8 iulie, la Ankara, relatează Reuters.

Relația dintre SUA și NATO, pusă din nou la încercare

Mark Rutte încearcă să evite o nouă deteriorare a relațiilor dintre Statele Unite și aliații săi europeni, după ce administrația Trump și-a exprimat nemulțumirea față de lipsa sprijinului primit din partea NATO în contextul conflictului geopolitic cu Iran.

Donald Trump s-a declarat frustrat de refuzul unor state membre de a susține operațiunile americane din Orientul Mijlociu sau de a contribui la redeschiderea Strâmtorii Ormuz, după atacul americano-israelian asupra Iranului din 28 ianuarie.

În paralel, secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a criticat recent aliații europeni și a anunțat o evaluare a prezenței militare americane în Europa. Analiza, programată să dureze șase luni, ar putea duce la reducerea efectivelor SUA de pe continent.

Decizia vine după ce Washingtonul a diminuat și rezerva de capabilități militare puse la dispoziția NATO pentru situații de criză, obligând statele membre să găsească soluții pentru acoperirea acestor lipsuri.

Rutte încearcă să evite un nou conflict diplomatic

De la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, una dintre principalele misiuni ale lui Mark Rutte a fost menținerea unui dialog funcțional cu liderul american și evitarea transformării disputelor politice în crize majore pentru alianță.

„Mă aștept ca el să încerce să fie de acord cu Trump pentru a se asigura că summitul NATO este un succes sau nu o victorie zdrobitoare”, a declarat Stephen Wertheim, cercetător senior la Carnegie Endowment for International Peace, un think tank cu sediul la Washington. „Summitul NATO prezintă un potențial de risc semnificativ, deoarece Trump este supărat și neregulat și, chiar dacă Rutte vine și crede că are o înțelegere cu Trump, cine știe ce va aduce două săptămâni mai târziu”, a spus Wertheim.

Nemulțumirile lui Trump față de alianță s-au amplificat

După ce mai multe state membre au refuzat să sprijine campania militară americană împotriva Iranului, inițiată fără consultări prealabile în cadrul alianței, Donald Trump a pus sub semnul întrebării angajamentul Statelor Unite față de articolul de apărare colectivă al NATO și a afirmat că analizează posibilitatea retragerii din alianță.

Anterior, liderul american provocase îngrijorare și prin declarațiile privind Groenlanda, teritoriu autonom aparținând Danemarcei, stat membru NATO.

În acest context, Mark Rutte și-a consolidat reputația de lider capabil să mențină dialogul cu Donald Trump și să gestioneze momentele de tensiune din interiorul alianței.

Mesajul pe care Rutte vrea să i-l transmită lui Trump

Într-un interviu acordat marți postului Fox News, secretarul general al NATO a minimizat impactul refuzului unor state membre de a acorda drepturi de survol sau de staționare pentru operațiunile americane.

„De asemenea, ne vom îndepărta de acest aspect și vom analiza imaginea de ansamblu a ceea ce face el pentru NATO”, a spus Rutte, adăugând că membrii își cresc cheltuielile pentru apărare și că va dezvălui aceste cifre „uriașe” miercuri.

Pregătiri intense pentru summitul NATO de la Ankara

Vizita lui Mark Rutte la Washington reprezintă una dintre ultimele etape ale pregătirilor pentru summitul NATO programat pe 7 și 8 iulie la Ankara.

Purtătorul de cuvânt al NATO, Allison Hart, a precizat că reuniunea liderilor aliați va avea ca teme principale respectarea angajamentelor asumate la summitul precedent, creșterea cheltuielilor pentru apărare, dezvoltarea industriei de apărare și continuarea sprijinului pentru Ucraina.

În paralel cu întâlnirea de la Casa Albă, cu Donald Trump, Mark Rutte urmează să poarte discuții și cu membri ai Congresului american.

Statele europene îngrijorate că Washingtonul s-ar putea retrage complet

Alianța traversează una dintre cele mai dificile perioade din istoria sa recentă, unele țări europene fiind îngrijorate că Washingtonul s-ar putea retrage complet, ceea ce ar pune sub semnul întrebării viitorul alianței. Trump a amenințat în trecut că va face acest lucru.

Deși mai multe state europene au început să majoreze bugetele pentru apărare, ritmul nu este uniform, iar diferențele dintre aliați rămân o sursă de nemulțumire pentru administrația Trump.

La summitul NATO de anul trecut, liderii alianței au susținut obiectivul de creștere a cheltuielilor pentru apărare la 5% din PIB în următorul deceniu, una dintre principalele solicitări formulate de Donald Trump. Totuși, nu toate statele membre au reușit să țină pasul cu acest angajament.