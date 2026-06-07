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Atac armat în centrul Israelului: un mort și cinci răniți. Armata israeliană a lovit în paralel o suburbie din Beirut

Atac armat în centrul Israelului: un mort și cinci răniți. Armata israeliană a lovit în paralel o suburbie din Beirut
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Un bărbat în vârstă de 35 de ani a fost ucis, iar alte cinci persoane au fost rănite într-un atac armat produs duminică în centrul Israelului. Incidentul a avut loc în mai multe localități din apropierea Tel Avivului și a Cisiordaniei ocupate. În aceeași zi, armata israeliană a anunțat că a lansat lovituri asupra suburbiei Dahiyeh din Beirut, considerată un bastion al Hezbollah.

Atac armat în centrul Israelului

Potrivit serviciilor de urgență, primele apeluri au fost primite în jurul orei 10:34, ora locală, după ce au fost semnalate focuri de armă în trei zone diferite.

Victimele au fost găsite în Kochav Yair, Tzur Yitzhak și Tzur Natan, localități aflate în apropiere de Tel Aviv și de Cisiordania ocupată.

Bilanțul anunțat de serviciul național de urgență indică un mort, un bărbat de 35 de ani, și cinci răniți. Doi dintre aceștia se află în stare gravă, iar alți trei au suferit răni de gravitate medie.

Suspectul a fost ucis după o urmărire

Presa israeliană relatează că atacatorul a fost ucis în apropierea localității Tayibe, după ce ar fi fugit cu un autoturism Toyota furat.

Poliția l-a identificat drept Omar Yassin, în vârstă de 21 de ani, cetățean arab israelian și rezident al orașului Tayibe.

În primele ore după atac au existat informații contradictorii privind numărul suspecților implicați. Unele surse au vorbit despre doi atacatori, însă ulterior poliția și mai multe publicații israeliene au transmis că ar fi fost vorba despre un singur trăgător.

Autoritățile au precizat că verificările continuă pentru identificarea unor eventuali complici și au cerut populației să manifeste prudență.

Reacție controversată a ministrului de Finanțe

Ministrul israelian de Finanțe, Bezalel Smotrich, a comentat incidentul pe rețelele sociale, susținând că atacul reprezintă „un semnal de alarmă însângerat” privind necesitatea unei „schimbări profunde” în rândul arabilor israelieni.

Liderul partidului de extremă dreapta Religious Zionist Party a afirmat că în comunitate există un număr foarte mare de arme deținute ilegal și a descris situația drept un „focar periculos și extremist”.

Lovituri israeliene asupra suburbiei Dahiyeh din Beirut

În paralel cu ancheta privind atacul armat, armata israeliană a anunțat că a efectuat lovituri asupra suburbiei Dahiyeh din sudul Beirutului.

Într-o declarație comună, premierul Benjamin Netanyahu și ministrul Apărării, Israel Katz, au transmis că ținta operațiunii a fost un centru de comandă descris drept „terorist”. Potrivit oficialilor israelieni, atacul a fost lansat ca răspuns la acțiuni desfășurate împotriva Israelului de Hezbollah, gruparea șiită susținută de Iran.

Potrivit relatărilor din presa iraniană, Israelul intenționase să lovească aceeași zonă încă de lunea trecută. Informațiile apărute atunci indicau că Teheranul amenințase cu suspendarea negocierilor de pace purtate cu Statele Unite, considerând că o eventuală lovitură ar reprezenta o încălcare a armistițiului.

Planurile au fost însă oprite în ultimul moment de Benjamin Netanyahu, după o convorbire telefonică tensionată cu președintele american Donald Trump.

Ulterior, liderul de la Casa Albă a confirmat public existența discuției și a declarat că l-a numit pe premierul israelian „nebun” în timpul schimbului de replici, pe fondul temerilor că un nou atac asupra Beirutului ar putea afecta eforturile diplomatice aflate în desfășurare.

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