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Strâmtoarea Ormuz, câmp de luptă pentru armata americană, care a doborât două drone iraniene

Strâmtoarea Ormuz, câmp de luptă pentru armata americană, care a doborât două drone iraniene
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Strâmtoarea Ormuz
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Forțele americane din Orientul Mijlociu au interceptat și distrus, sâmbătă, două drone iraniene de atac unidirecționale lansate deasupra Strâmtorii Ormuz, anunță Comandamentul Central al SUA.

Forțele americane desfășurate în Orientul Mijlociu au identificat și doborât două drone iraniene care operau în apropierea Strâmtorii Ormuz, drone percepute ca un potențial risc de securitate.

SUA: Dronele iranene amenințau traficul maritim internațional

„Mai devreme astăzi, forțele americane din Orientul Mijlociu au doborât două drone de atac unidirecționale iraniene care amenințau traficul maritim internațional în Strâmtoarea ODrmuz. Forțele americane rămân poziționate și pregătite să continue apărarea împotriva agresiunii iraniene”, se arată în mesajul publicat pe X de CENTCOM.

Doborârea dronelor înseamnă cel mai recent episod dintr-o serie lungă de tensiuni belicoase între Washington și Teheran.

De asemenea vineri, armata americană a anunțat că a interceptat și doborât 4 drone iraniene lansate vineri spre Strâmtoarea Ormuz, Ca ripostă, sâmbătă, Teheranul a lansat 7 rachete balistice spre Kuweit și Bahrain, la doar câteva ore după ce Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a anunțat că a interceptat și doborât 4 drone iraniene de atac lansate către Strâmtoarea Ormuz.

Kuweit și Bahrain anunță interceptări

Iranul afirmă că a atacat „baze inamice din regiune” după loviturile americane asupra unor obiective de coastă. Asta în contextul în care Kuweitul a anunţat interceptarea unor atacuri cu rachete şi drone, iar în Bahrain au fost activate sirenele de alertă.

Dronele de atac, cu sens unic de deplasare, aveau ca ţinte nave comerciale tranzitând apele din regiune sau forţe americane care operează în apropiere. Conform Mehr, ţinta focurilor trase de Iran se afla pe mare, dincolo de insula Larak, o mică insulă situată în largul oraşului-port strategic Bandar Abbas.

Cele două state sunt sub armistițiu din luna aprilie, însă eforturile diplomatice pentru obținerea unui acord definitiv de încetare a conflictului stagnează. Instabilitatea regională s-a agravat semnificativ după ce SUA și Israelul au lansat războiul în tandem împotriva Iranului, la finalul lunii februarie.

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