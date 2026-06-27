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Iranul acuză SUA de „încălcare flagrantă” a acordului de pace după atacurile de vineri

The Washington Post: Oficialii americani avertizează că Netanyahu ar putea încălca acordul de pace dintre SUA și Iran
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Iranul acuză SUA de „încălcare flagrantă” a acordului de încetare a focului semnat acum o săptămână, după atacurile aeriene de vineri asupra unor obiective de pe teritoriul iranian. Ministerul de Externe al Iranului susține că loviturile au vizat instalații de supraveghere de coastă din sudul țării și le califică drept o încălcare directă a înțelegerii care a pus capăt conflictului.

„Aceste atacuri brutale, care au vizat instalațiile iraniene de supraveghere a coastei, reprezintă o încălcare flagrantă a Memorandumului de Înțelegere pentru a pune capăt războiului”, a declarat Ministerul iranian de Externe într-un comunicat.

Acuzațiile Iranului după atacurile de vineri

Instituția afirmă că „Atacurile încalcă carta ONU, articolul 1 din memorandumul de încetare a focului” și condamnă operațiunile aeriene atribuite Statelor Unite.

Ministerul de Externe al Iranului (Photo by ATTA KENARE / AFP)

În comunicatul oficial, Ministerul de Externe „condamnă ferm” loviturile aeriene efectuate de ceea ce numește „armata teroristă americană”, care ar fi vizat mai multe puncte de-a lungul coastei sudice a Iranului în seara de vineri.

Autoritățile iraniene susțin că acțiunile „încalcă articolul 2, paragraful 4 din Carta ONU, precum și o încălcare explicită a articolului 1 din Memorandumul de Înțelegere care pune capăt războiului impus, datat 18 iunie 2026”.

Iranul anunță că se va apăra „cu toate forțele sale”

Teheranul mai acuză și „regimul sionist ocupant și apartheid” de un atac asupra Libanului, desfășurat, potrivit Iranului, în coordonare cu Statele Unite și încadrat tot ca încălcare a acordului de încetare a focului.

În același timp, Ministerul iranian invocă dreptul la autoapărare în baza articolului 51 din Carta ONU.

„Republica Islamică Iran va apăra suveranitatea, securitatea și interesele naționale ale țării cu toate forțele sale”, a transmis instituția.

Iranul afirmă că atacurile sale „defensive” asupra unor ținte asociate forțelor americane au fost realizate pe acest fundament juridic. Totodată, responsabilitatea pentru escaladare este plasată în sarcina Washingtonului.

„Aparține în mod clar regimului american agresiv și care încalcă tratatele și oricăror părți care, în vreun fel, participă la comiterea acțiunilor agresive ale Americii împotriva Iranului”.

Teheranul face apel căre statele din regiune și ONU

Teheranul cere statelor din zona sudică a Golfului Persic să respecte principiile bunei vecinătăți și să nu permită folosirea teritoriilor sau infrastructurii lor pentru acțiuni ostile împotriva Iranului.

Ministerul de Externe solicită și intervenția ONU. Oficialii cer Secretarului General și Consiliului de Securitate „să nu rămână indiferențe” față de ceea ce consideră o încălcare gravă a Cartei ONU și a dreptului internațional și să își îndeplinească „responsabilitățile lor legale și morale” privind securitatea regională și globală.

Poziția SUA și reacțiile dinpartea lui Trump și JD Vance

Pe de altă parte, Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a anunțat că aeronave americane au lovit infrastructură iraniană legată de rachete și drone, precum și instalații radar de coastă, ca răspuns la un atac asupra unei nave comerciale din Strâmtoarea Ormuz.

Un oficial american a precizat pentru Fox News că șase aeronave au vizat patru obiective situate pe coasta iraniană, în apropierea strâmtorii și a insulei Qeshm.

Președintele Donald Trump a susținut pe Truth Social că Iranul a lansat cel puțin patru drone unidirecționale asupra unor nave, dintre care trei au fost interceptate, iar una a lovit o navă de marfă.

El a catalogat incidentul drept o „încălcare prostească” a acordului de încetare a focului. Întrebat despre un posibil răspuns al SUA, Trump a răspuns: „Veți afla”.

Vicepreședintele JD Vance a transmis ulterior un mesaj dur.

„Violența va fi întâmpinată cu violență”, adăugând că „Iranul a semnat un acord de încetare a focului. L-am onorat. Dacă au dezacorduri cu privire la modul în care este aplicat Memorandumul de Înțelegere (MoU), pot ridica telefonul”.

La rândul său, CENTCOM a descris acțiunea iraniană drept „comportament periculos”, susținând că „agresiunea nejustificată” a Teheranului reprezintă o încălcare clară a armistițiului.

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