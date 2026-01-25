La un an de la revenirea lui Trump, tabăra liderilor naționaliști din UE este divizată pe teme precum cooperarea din cadrul NATO și relațiile cu SUA

Discursul lui Donald Trump de la Davos în care a minimalizat rolul aliaților NATO în războiul Americii din Afganistan a stârnit într-un mod neașteptat reacții negative chiar și de la lideri politici europeni cu care liderul american purta relații de prietenie.

Giorgia Meloni, prim-ministra naționalistă a Italiei, singurul lider european care a fost prezent la inaugurarea prezidențială a lui Donald Trump de la începerea celui de-al doilea mandat prezidențial în ianuarie 2025, a reacționat furios. Și nu este singura. Unii lideri naționaliști din UE ca Jordan Bardella, deși îi împărtășesc viziunea conservatoare a liderului de la Casa Albă, preferă să meargă pe calea eurocentrismului și se opun politicii „America Prima”.

Liderii naționaliști europeni care sunt „supărați” pe Trump

Giorgia Meloni, supărată „foc” pe Trump

Șefa guvernului italian, membră-fondatoare a partidului naționalist „Frații Italiei”, a reamintit într-un comunicat postat pe site-ul guvernului că Italia s-a prezentat imediat la datorie când SUA au activat Articolul 5 al NATO după atacurile teroriste de la 11 septembrie 2001.

„NATO a activat Articolul 5 într-un act extraordinat de solidaritate alături de SUA și Italia a răspuns imediat, staționând mii de trupe și conducând Comandamentul Regional Vestic. Italia a plătit un preț de necontestat în acest act de solidaritate – 53 de soldați italieni căzuți și peste 700 de răniți. Minimalizarea contribuției țărilor NATO este inacceptabilă și prietenia necesită respect”, a spus Meloni.

Anterior, ea i-a înmdemnat pe ceilalți lideri europeni să „nu-l supere pe Trump” și a spus că speră că președintele american va încheia pacea în Ucraina, motiv pentru care l-ar nominaliza la Premiul Nobel pentru Pace. Nu este pentru prima oară când Meloni și-a manifestat supărarea pe liderul american. După ce Trump a declarat că „NATO nu e nimic fără SUA”, Meloni a dat o replică tăioasă, sugerând închiderea restaurantelor fast-food și a bazelor americane:

„Poate ar trebui să închidem toate bazele americane, să încetăm comerțul sau chiar să închidem restaurantele McDonald’s. ”

Jordan Bardella: Europa este vasala Americii, a Chinei și a migranților sudici

Nici liderul extremei dreapta din Franța nu s-a declarat încântat de acțiunile și declarațiile republicanului de la Casa Albă din ultima vreme. El a acuzat într-un interviu televizat pentru canalul Europe 1 că Danemarca că se află într-o relație de „servitute” față de SUA.

„Când o țară ca Danemarca, a cărei suveranitate asupra Groenlandei este contestată, găzduiește baze militare SUA și depinde de aeronavele americane F-35 controlate pe care Washingtonul le-ar putea doborî apăsând un singur buton, asta se numește servitute”.

Liderul Partidului Adunarea Națională din Franța a mai spus că Europa este în totalitate înconjurată.

„Putem vedea cum Europa de azi este în totalitate încercuită, vasală în vest față de SUA pe plan digital,în tehnologic și în apărare, este vasală în est față de China pe plan industrial, este supusă presiunilor a migrației din sud care ia amploare”.

Bardella, deși are convingeri conservatoare radicale și se opune migrației ilegale aidoma lui Trump, și-a înăsprit tonul de ceva timp față de liderul de la Casa Albă. El s-a declarat „împotrivă” supunerii față de SUA. El chiar a solicitat Uniunii Europene să lovească în companiile americane.

Liderii europeni naționaliști care încă îi sunt favorabili lui Trump

Viktor Orban: UE și NATO nu se pot extinde până la granițele Rusiei. Rușii vor riposta. Ucraina trebuie să redevină stat-tampon

Viktor Orban a cerut crearea unei „zone tampon” între NATO și Rusia și a reiterat că este împotriva aderării Ucrainei la alianță, cât și la Uniunea Europeană. Liderul maghiar a avertizat într-un discurs că NATO și UE trebuie să nu se mai extindă în est pentru a nu ofensa Rusia.

„Trebuie să facem un acord despre cum ar putea acest teritoriu numit „Ucraina”, care a fost folosit cândva ca o zonă tampon și a devenit zonă de conflict, să redevină zonă tampon din nou. Singura alternativă este un război nesfârșit. Trebuie să acceptăm că NATO și EU nu se pot extinde până la frontierele Rusiei pentru că rușii vor reacționa întotdeauna la asta printr-un război”, a spus premierul maghiar care își dorește un nou mandat de premier după alegerile parlamentare din primăvara aceasta.

Însă, contrar declarațiilor sale, statele membre NATO și UE deja se învecinează cu Rusia, precum statele baltice, Finlanda și Polonia. Însă, președintele american Donald Trump îi împărtășește opinia premierului Ungariei după ce a spus că SUA nu vor accepta aderarea Ucrainei la NATO. Declarațiie premierului se pot găsi pe site-ul oficial.

Alice Weidel vrea ca Ucraina să returneze miliarde de euro Germaniei și s-a arătat favorabilă Consiliului de Pace al lui Trump

Lidera opoziției și a formațiunii naționaliste de extrema dreaptă „Alternativa pentru Germania”, s-a declarat în favoarea politicilor trumpiste.

„Toți ar trebui să se uite la Strategia de Securitate Națională a Americii din ultimul an. Scrie clar aici. Ei consideră greșită politica migrației a milioane de oameni din regiuni culturale străine. JD Vance a spus-o direct, punctând pe greșeala politicii aplicate aici în Germania. Americanii nu înțeleg cum de noi comitem aici un suicid civilizațional. Și vă spun, este și motivul pentru care ne înțelegem bine cu Republicanii din SUA, pentru că le împărtășim viziunea. Vom întoarce roata, pentru că acești oameni nu au ce căuta aici. Ne vom păstra țara, cultura, tradițiile și vom restaura ordinea și disciplina.”, a spus lidera naționalistă.

Alice Weidel s-a declarat pentru aderarea la Consiliul de Pace al lui Donald Trump după ce cancelarul german Friedrich Merz a refuzat invitația de aderare la organizația liderului american.

„Când vom prelua guvernarea, ne vom alătura noului Consiliu de Pace al lui Donald Trump. Am investit peste 70 de milioane de euro în Ucraina și le-am furnizat arme.”

Lidera naționalistă l-a acuzat pe cancelarul creștin-democrat Friedrich Merz că încearcă să pornească un război împotriva Rusiei.

„Cum poate cineva să uite istoria, prin a permite tancurilor germane să lupte împotriva Rusiei?”.

Alice Weidel a mai solicitat Ucrainei să returneze „miliardele de euro” furnizate în ultimii patru ani de război, precum și compensații pentru repararea conductelor Nord Stream, citează TASS. Conductele care exportau gaz rusesc către Rusia prin Marea Baltică ar fi fost detonate într-un act de sabotaj al serviciilor ucrainene în septembrie 2022. Inițial, mai mulți lideri europeni au acuzat serviciile rusești ale lui Vladimir Putin pentru comiterea unui act de război „hibrid” împotriva NATO.

