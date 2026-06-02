Jordan Bardella susține tehnologiile de recunoașterea facială după violențele de la Paris: „Am pierdut controlul asupra țării”

Liderul naționalist Jordan Bardella a atras atenția într-un interviu pentru BFMTV că Franța a pierdut „controlul” asupra țării.

Politicianul francez în vârstă de 30 de ani, care vrea să candideze la alegerile prezidențiale de anul viitor, a vorbit la postul de televiziune după violențele de la Paris.

Jordan Bardella: „Țara devine din ce în ce mai tribalizată”

Bardella spune că țara a devenit tot mai „tribalizată” din cauza migrației ilegale.

„Ne-am pierdut măreția, ne-am pierdut influența și acum pierdem controlul asupra propriului teritoriu într-o țară care devine din ce în ce mai tribalizată.Astăzi, nu există niciun teritoriu, nicio municipalitate, niciun oraș, nicio suburbie, niciun sat francez unde oamenii să fie în siguranță de violență și insecuritate.”

Jordan Bardella: „Sunt în favoarea recunoașterii faciale”

Liderul francez s-a declarat un susținător al tehnologiilor pentru supraveghere în masă și recunoașterii faciale, cu scopul de a identifica violatorii, piromani, persoane acuzate de acte de vandalism etc. :

„Sunt în favoarea dezvoltării recunoașterii faciale pentru a facilita identificarea celor care fac probleme și a prădătorilor.”

Sursa Video: BFMTV

Sursa Foto: Imagini martori/amatori

