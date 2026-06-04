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Lovitură dură pentru Berlin. Germania ratează obținerea unui loc în Consiliul de Securitate al ONU. Statul din Asia care a produs marea surpriză

Ionuț Stan
Lovitură dură pentru Berlin. Germania ratează obținerea unui loc în Consiliul de Securitate al ONU. Statul din Asia care a produs marea surpriză
ONU - Foto: Mediafax foto - imagine cu rol ilustrativ
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Germania a ratat obținerea unui loc de membru nepermanent în Consiliul de Securitate al ONU, în ciuda unei campanii diplomatice intense. Două state europene au câștigat competiția în grupul statelor occidentale. Surpriza cea mare vine din partea Kârgâzstanului, care intră pentru prima dată în istorie în principalul organism de securitate al Națiunilor Unite.

Germania a suferit o înfrângere diplomatică neașteptată în cadrul alegerilor desfășurate la Organizația Națiunilor Unite, nereușind să obțină unul dintre locurile disponibile de membru nepermanent în Consiliul de Securitate pentru mandatul 2027-2028, scrie Politico.eu.

Rezultatul votului din Adunarea Generală a ONU a fost considerat o surpriză, în condițiile în care Berlinul desfășurase în ultimele luni o campanie diplomatică amplă pentru a-și asigura revenirea în cel mai important organism decizional al organizației.

În grupul Europei Occidentale și al altor state, Portugalia și Austria au obținut cele două locuri disponibile, lăsând Germania în afara Consiliului de Securitate. Portugalia a primit 134 de voturi, Austria a obținut 131, iar Germania s-a clasat pe poziția a treia, cu 104 voturi.

Kârgâzstanul intră pentru prima dată în Consiliul de Securitate

Una dintre cele mai interesante competiții s-a desfășurat în grupul Asia-Pacific, unde Filipine și Kârgâzstan s-au confruntat într-un scrutin care a necesitat patru tururi de vot. După mai multe runde tensionate, Kârgâzstanul a reușit să obțină majoritatea calificată necesară și a câștigat locul disponibil cu 142 de voturi, față de cele 49 obținute de Filipine.

Succesul reprezintă un moment istoric pentru statul din Asia Centrală, care va deveni pentru prima dată membru nepermanent al Consiliului de Securitate al ONU. Alături de Kârgâzstan, au mai fost alese Austria, Portugalia, Zimbabwe și Trinidad și Tobago. Mandatele lor vor începe la 1 ianuarie 2027 și vor avea o durată de doi ani.

Cel mai puternic organism al ONU

Consiliul de Securitate este considerat cea mai influentă structură din cadrul Națiunilor Unite, fiind singurul organism care poate adopta decizii obligatorii din punct de vedere juridic pentru statele membre. Printre atribuțiile sale se numără impunerea de sancțiuni internaționale, autorizarea operațiunilor militare și adoptarea rezoluțiilor privind menținerea păcii și securității globale.

Organismul este format din 15 membri, dintre care cinci sunt permanenți și dețin drept de veto: Statele Unite, Rusia, China, Franța și Marea Britanie. Cei zece membri nepermanenți sunt aleși prin rotație pentru mandate de câte doi ani, fiind înlocuiți gradual pentru a asigura reprezentarea diferitelor regiuni ale lumii.

În urma votului, Zimbabwe va prelua locul ocupat în prezent de Somalia, Trinidad și Tobago îl va înlocui pe Panama, iar Austria și Portugalia vor succeda Danemarca și Grecia. Kârgâzstanul va ocupa locul deținut în prezent de Pakistan. Până la sfârșitul anului 2027, din Consiliul de Securitate vor continua să facă parte și Bahrain, Columbia, Republica Democratică Congo, Letonia și Liberia.

Într-un alt vot important desfășurat la ONU, Adunarea Generală l-a ales pe Khalilur Rahman în funcția de președinte al celei de-a 81-a sesiuni a organizației, care va începe în luna septembrie.

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