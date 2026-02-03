Spania ia exemplul Franței și Australiei: interzice accesul minorilor sub 16 ani la rețelele sociale. „Îi vom proteja de Vestul Sălbatic digital“

Spania va interzice accesul la rețelele sociale pentru minorii sub 16 ani, a declarat, marți, premierul Pedro Sánchez, relatează El Pais. Platformele vor fi obligate să implementeze sisteme eficiente de verificare a vârstei, nu doar casete de selectare, ci bariere reale care funcționează”, a precizat oficialul spaniol la un summit al liderilor din Emiratele Arabe Unite.

„Astăzi, copiii noștri sunt expuși unui spațiu pe care nu ar trebui să îl exploreze singuri. Un spațiu al dependenței, abuzului, pornografiei, manipulării și violenței. Nu vom mai accepta acest lucru.”, a subliniat premierul spaniol.

Pentru a aplica interdicția, guvernul spaniol va solicita platformelor să pună în aplicare metode stricte de verificare a vârstei. Guvernul va introduce săptămâna viitoare un nou proiect de lege pentru a trage la răspundere directorii rețelelor sociale pentru conținutul ilegal și care incită la ură.

„Vom proteja copiii de Vestul Sălbatic digital. Companiile de social media sunt mai bogate și mai puternice decât multe țări, inclusiv a mea. Dar puterea și influența lor nu ar trebui să ne sperie, deoarece hotărârea noastră este mai mare”, a avertizat prim-ministrul.

Potrivit acestuia, directorii generali ai acestor platforme vor răspunde penal dacă nu elimină conținutul instigator la ură sau ilegal.

„În primul rând, vom modifica legislația din Spania, astfel încât directorii platformelor să fie responsabili din punct de vedere legal pentru numeroasele încălcări care au loc pe platformele lor. Aceasta înseamnă că directorii generali ai acestor platforme tehnologice se vor confrunta cu răspundere penală dacă nu elimină conținutul instigator la ură sau ilegal”, a explicat Sánchez.

Vestea vine după ce Australia a interzis accesul minorilor sub 16 ani în decembrie, iar oficialii francezi au adoptat săptămâna trecută un proiect de lege care ar interzice utilizarea rețelelor sociale de către minorii sub 15 ani. Potrivit experților, odată cu dezvoltarea rețelelor sociale, a crescut și îngrijorarea că timpul petrecut în fața ecranului afectează dezvoltarea copiilor și contribuie la apariția problemelor de sănătate mintală.

În prezent, Uniunea Europeană, prin intermediul Regulamentului privind serviciile digitale (DSA), impune platformelor mari să fie responsabile pentru conținutul pe care îl distribuie. Aplicarea acestui regulament a dus deja la primele amenzi, cum ar fi cea aplicată platformei X, care va trebui să plătească 120 de milioane de euro pentru nerespectarea obligațiilor sale de transparență în ceea ce privește registrul său de publicitate.

