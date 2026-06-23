Masacru într-un liceu din Filipine: trei elevi uciși și peste 20 de răniți într-un atac armat. Suspecții, doi adolescenți de 14 și 15 ani, arestați

Scene de groază într-un liceu din Filipine, unde doi adolescenți de 14 și 15 ani au deschis focul asupra colegilor. Trei elevi au fost uciși, peste 20 au fost răniți, iar imaginile surprinse în timpul atacului arată copii ascunși sub bănci, plângând și încercând să scape cu viață.

O tragedie de proporții s-a petrecut în comunitatea din orașul Tacloban, situat în centrul Filipinelor, după ce doi adolescenți au deschis focul într-un liceu frecventat de aproximativ 1.500 de elevi. Atacul, produs luni dimineață la Liceul Național San Jose, s-a soldat cu moartea a trei elevi și rănirea altor cel puțin 20 de persoane, potrivit autorităților locale, scrie Associated Press.

Cei doi suspecți, în vârstă de 14 și 15 ani, erau elevi ai unității de învățământ și au fost arestați la scurt timp după atac. Unul dintre atacatori a fost capturat imediat după atac în interiorul școlii. Celălalt a fugit și s-a ascuns într-o locuință din apropiere, fiind găsit ulterior cu ajutorul informațiilor oferite de localnici.

Potrivit anchetatorilor, victimele erau, de asemenea, colegi ai celor doi adolescenți.

Imaginile care au apărut pe rețelele sociale surprind scene dramatice. Elevi ascunși sub bănci, copii care plâng și țipă de teamă, dar și momente de panică generalizată în timp ce focurile de armă răsunau pe coridoarele școlii.

Sursa video – X/@Breaking911

Atacatorii susțin că au fost victime ale bullyingului

Autoritățile încearcă acum să stabilească motivul exact al atacului.

Potrivit primelor declarații oferite în timpul audierilor, cei doi adolescenți au afirmat că ar fi fost victime ale bullyingului în cadrul școlii. Poliția nu a confirmat deocamdată aceste acuzații și continuă investigațiile.

Șeful poliției regionale, generalul de brigadă Jason Capoy, a declarat că 15 dintre persoanele rănite au fost împușcate. Printre acestea se află și un elev lovit în zona capului, care se află în stare gravă la spital.

Celelalte victime au fost rănite în timpul panicii care a urmat atacului, încercând să fugă din calea gloanțelor sau să sară pe ferestre pentru a se salva.

„Suspecții au intrat în două săli de clasă. După primele focuri de armă, elevii au fugit, iar atacatorii au urmărit unele dintre victime într-o altă clasă”, a declarat Jason Capoy, șeful poliției regionale.

Anchetatorii au precizat că majoritatea victimelor decedate și rănite sunt fete.

De unde făcut adolescenții rost de arme de foc

Potrivit informațiilor preliminare, unul dintre adolescenți a folosit un pistol de calibru 9 mm care ar fi aparținut mătușii sale, polițistă. Femeia este acum investigată de autorități pentru modul în care arma a ajuns în posesia minorului.

Celălalt suspect era înarmat cu un revolver de calibru 38. Polițiștii au recuperat de la locul atacului cel puțin 40 de tuburi de cartuș și încearcă să stabilească exact cum au reușit cei doi adolescenți să introducă armele în incinta școlii.

Ancheta preliminară arată că la toate punctele de acces ale campusului era de serviciu un singur agent de pază.

În urma tragediei, președintele Filipinelor, Ferdinand Marcos Jr., a dispus deschiderea unei anchete complete și a cerut consolidarea măsurilor de securitate în unitățile de învățământ și în alte spații publice.

„Președintele a fost profund întristat de acest incident. Oricine, în special părinții victimelor, se va simți trist și îngrozit”, a declarat Claire Castro, subsecretar pentru comunicații.

După finalizarea investigației, cei doi adolescenți vor fi predați serviciilor sociale, deoarece sunt minori. Potrivit legislației filipineze, suspectul în vârstă de 14 ani ar putea să nu răspundă penal, deoarece legea stabilește vârsta minimă de răspundere penală la 15 ani, cu anumite excepții.