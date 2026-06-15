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Mașini ale Ambasadei Bulgariei din Skopje, incendiate în centrul orașului. Sofia cere pedepsirea rapidă a vinovatului

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Poliția din Macedonia de Nord a reținut un bărbat de 44 de ani suspectat că a incendiat două vehicule diplomatice ale Ambasadei Bulgariei la Skopje. Incidentul, petrecut în cursul zilei de luni a provocat reacții dure din partea autorităților de la Sofia, care vorbesc despre un atac deliberat asupra unei misiuni diplomatice și cer tragerea rapidă la răspundere a celor implicați.

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Suspectul a fost identificat și reținut

Ministerul de Interne al Macedoniei de Nord a anunțat luni că a fost arestat un bărbat în vârstă de 44 de ani, identificat cu inițialele I.D., din Skopje, suspectat că a provocat incendiul care a distrus două vehicule aparținând Ambasadei Bulgariei.

„De asemenea, au fost găsite hainele purtate de individ în timpul comiterii infracțiunii. În coordonare cu procurorul competent, se iau măsuri pentru clarificarea completă a cazului, după care se vor formula acuzațiile penale corespunzătoare împotriva individului în cadrul procedurilor accelerate”, a transmis Ministerul de Interne.

Cum s-a produs atacul

În imagini se poate observa cum atacatorul toarnă lichid inflamabil pe două dintre vehiculele ambasadei, după care le dă foc. Ambele autoturisme aveau numere de înmatriculare diplomatice.

Zona din fața Ambasadei Bulgariei a fost izolată imediat după incident, iar mai multe echipaje de poliție au intervenit la fața locului.

Nu au fost raportate victime.

Pompierii din Skopje au reușit să stingă incendiul înainte ca acesta să provoace pagube mai mari. Intervenția rapidă a fost apreciată ulterior și de autoritățile bulgare.

Sofia condamnă atacul și cere măsuri ferme

Ministerul Afacerilor Externe al Bulgariei a reacționat dur, calificând incidentul drept un act de agresiune care a pus în pericol personalul diplomatic.

„Fără intervenția la timp a consulului bulgar cu un stingător, pagubele provocate de acest incendiu deliberat ar fi putut fi semnificativ mai mari”, a transmis instituția.

Autoritățile bulgare au cerut desfășurarea rapidă a procedurilor judiciare și identificarea tuturor persoanelor implicate.

În același timp, Sofia a asociat incidentul cu ceea ce consideră a fi un climat persistent de ostilitate față de interesele bulgare din Macedonia de Nord.

Ministerul de Externe de la Sofia a amintit și de atacul incendiar asupra Clubului Cultural Bulgar din Bitola, susținând că lipsa unor sancțiuni eficiente în cazurile anterioare a alimentat sentimentul de impunitate.

Potrivit instituției, Bulgaria va continua să utilizeze toate instrumentele diplomatice disponibile pentru a combate orice formă de intimidare îndreptată împotriva comunității bulgare din Macedonia de Nord.

Îngrijorări privind securitatea misiunilor diplomatice

Incidentul a readus în discuție obligațiile statelor gazdă de a asigura protecția reprezentanțelor diplomatice, în conformitate cu normele dreptului internațional.

Faptul că autorul a reușit inițial să părăsească locul faptei a ridicat semne de întrebare cu privire la măsurile de securitate existente în jurul ambasadei.

Relațiilor dintre Sofia și Skopje au fost marcate în ultimii ani de dispute politice și istorice care au tensionat dialogul bilateral.

Mai multe evaluări citate în presa regională avertizează că repetarea unor astfel de incidente împotriva obiectivelor diplomatice și culturale poate afecta stabilitatea din Balcanii de Vest și poate necesita o implicare mai fermă a instituțiilor europene.

Georg Georgiev: „Este o încălcare a Convenției de la Viena”

Fostul ministru de externe al Bulgariei, Georg Georgiev, a condamnat la rândul său atacul, afirmând că gravitatea acestuia depășește nivelul unui simplu act de vandalism.

„Un atac de o asemenea amploare împotriva unei misiuni diplomatice nu este un act de vandalism obișnuit. Aceasta reprezintă o încălcare a Convenției de la Viena și o manifestare a unei ignorări totale a dreptului internațional”, a declarat Georgiev.

Acesta a cerut Ministerului bulgar de Externe să informeze instituțiile europene, inclusiv Comisia Europeană și Parlamentul European, despre incident.

Totodată, Georgiev a vorbit despre ceea ce a descris drept o escaladare a ostilităților și a discursului de ură în Macedonia de Nord, solicitând autorităților de la Skopje să identifice și să sancționeze rapid persoanele responsabile.

„Viteza anchetei va fi un test important pentru credibilitatea instituțiilor și pentru respectarea statului de drept”, a mai spus fostul ministru.

Ancheta continuă

Autoritățile din Macedonia de Nord continuă cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs atacul. Deocamdată, anchetatorii nu au comunicat un posibil motiv al incidentului și nici alte detalii suplimentare despre suspectul reținut.

Dosarul se află în continuare în investigare.

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