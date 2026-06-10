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Guvernul Bulgariei oferă clarificări cu privire la oprirea ajutorul militar pentru Ucraina. Cum mai poate primi Kievul armament de la Sofia

Melania Agiu
Guvernul Bulgariei oferă clarificări cu privire la oprirea ajutorul militar pentru Ucraina. Cum mai poate primi Kievul armament de la Sofia
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Guvernul Bulgariei oferă clarificări cu privire la oprirea ajutorul militar pentru Ucraina. Potrivit ministrului Apărării, Dimitar Stoianov, Bulgaria nu mai oferă gratuit, dar poate vinde arme Ucrainei.

Sursă foto: Mediafax

„Oprim furnizarea de arme și muniții din depozitele armatei bulgare. Cuvântul este furnizare, nu vânzare. Dacă partea ucraineană dorește să achiziționeze arme bulgărești, acest lucru este posibil prin intermediul industriei de apărare bulgare, dar nu prin furnizarea gratuită de echipamente și muniții din rezervele militare ale țării.”. Acest lucru a fost anunțat la bTV de ministrul bulgar al Apărării.

„Bulgaria nu va mai furniza arme și muniție din depozitele armatei către Ucraina”, a reiterat Stoianov miercuri.

Stoianov a subliniat că Ministerul Apărării din Bulgaria a evaluat stocurile și a stabilit că nu poate continua să ofere asistență militară din depozite.

„Evaluarea pe care am făcut-o este că nu avem posibilitatea de a furniza mai multe echipamente și arme părții ucrainene”, a adăugat el.

Potrivit acestuia, decizia este în concordanță cu poziția pe care guvernul a susținut-o încă din perioada campaniei electorale. Stoianov a mai precizat că, de când se află la conducerea ministerului, nu a primit solicitări concrete din partea Kievului pentru noi livrări.

Întrebat dacă guvernul nu intră astfel în contradicție cu decizia Adunării Naționale bulgare privind acordarea de ajutor militar Ucrainei, Stoianov a declarat că documentul prevede ca ajutorul să fie acordat numai în cazul în care Bulgaria dispune de resursele necesare. El a reamintit că Bulgaria a trimis deja 13 loturi de ajutor militar.

„Furnizarea de echipamente se face la cererea părții ucrainene și, în măsura posibilităților, din partea Bulgariei. Considerăm că această posibilitate a fost deja epuizată”, a precizat Stoianov.

Ministrul a dat asigurări că armata bulgară are cantitățile necesare de echipament și muniție pentru a-și îndeplini sarcinile. „Suntem într-o bună stare de pregătire de luptă și avem suficiente pentru nevoile armatei bulgare”, a declarat Dimitar Stoyanov.

Potrivit lui Stoianov, Bulgaria își păstrează posibilitatea de a comercializa arme produse pe plan intern, în companiile private, dar suspendă furnizarea de arme și muniții din rezervele militare de stat către Ucraina.

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