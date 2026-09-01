Prima pagină » Știri externe » Mesajul lui Mark Rutte după ce Germania a acuzat oficial Rusia pentru atacul cu drone de la Leipzig: „Dovezile sunt clare”

Mesajul lui Mark Rutte după ce Germania a acuzat oficial Rusia pentru atacul cu drone de la Leipzig: „Dovezile sunt clare”

Mesajul lui Mark Rutte după ce Germania a acuzat oficial Rusia pentru atacul cu drone de la Leipzig: „Dovezile sunt clare”
Mark Rutte, secretarul general NATO / Foto - Mediafax
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, și-a exprimat solidaritatea deplină cu Germania după ce guvernul de la Berlin a acuzat oficial Rusia că se află în spatele atacului hibrid de la Leipzig, din 4 august.

Cum a reacționat secretarul general al NATO, Mark Rutte, după ancheta din Germania

În urma deciziei Berlinului, Mark Rutte a declarat că a discutat cu cancelarul german Friedrich Merz și a transmis că NATO este pe deplin solidară cu Germania.

„Tocmai am vorbit cu Friedrich Merz. NATO este pe deplin solidar cu Germania după atacul hibrid rusesc de la Leipzig din 4 august.

Dovezile sunt clare. Și salut măsurile anunțate de Germania ca răspuns. NATO va continua să își consolideze capacitatea de a descuraja și apăra toți aliații împotriva oricărei amenințări – inclusiv acțiuni maligne precum cele observate la Leipzig și în alte părți ale Alianței.

Încercările Rusiei de a ne intimida, de a submina unitatea noastră și dorința noastră de a sprijini Ucraina sunt zadarnice și vor eșua. Sprijinul nostru pentru Ucraina este neclintit, la fel ca și angajamentul nostru ferm față de apărarea colectivă a NATO”, a transmis Mark Rutte pe platforma X.

Guvernul german a anunțat, în urma concluziilor anchetei, o serie de măsuri împotriva Moscovei. Printre acestea se numără închiderea consulatului general al Rusiei de la Bonn, măsură care urmează să intre în vigoare la 18 septembrie.

Germania a decis, de asemenea, încetarea acordului pentru funcționarea Casei Ruse din Berlin, introducerea unor controale mai stricte la intrarea în Germania pentru cetățenii ruși și noi demersuri pentru sancțiuni europene împotriva Rusiei.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Mediafax
Mohammad Murad, DEZVĂLUIRI despre viitorul Guvern: scenariul Veștea-AUR
Digi24
VIDEO Momentul atacului asupra punctului de frontieră Orlivka-Isaccea, filmat de copiii ucraineni dintr-un autocar în tranzit prin Româ
Cancan.ro
Anca Pandrea și-a schimbat TESTAMENTUL înainte să moară. Ce obligații va avea moștenitorul
Prosport.ro
Majorat de 5 stele pentru Bebeto! Anamaria Prodan, în lacrimi la petrecerea fiului ei! Reghe a lipsit
Adevarul
„Oamenii fac pur și simplu un pas în spate”. De ce nu ies românii în stradă, deși sunt tot mai dezamăgiți de stat
Mediafax
Medicina de proximitate: cum a devenit clinica Affidea din Cosmopolis reper pentru familiile din nordul Capitalei
Click
Viața unei românce care este stabilită de 30 de ani în Japonia. „Sunt numai aparențe”
Digi24
Putin cere Chinei, Indiei și Iranului să ajute la prevenirea conflictelor în lume: „Trebuie să facem tot posibilul”
Cancan.ro
ULTIMELE zile din viața Ancăi Pandrea. Ce s-a întâmplat cu celebra actriță începând de sâmbătă
Ce se întâmplă doctore
Oana Roman a slăbit enorm în patru luni. Obiceiul simplu cu care își începe fiecare dimineață! Cum arată acum
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
EXCLUSIV | Lista cu cele peste 140 de radare fixe cu rol de „calmare a traficului” și locul unde sunt acestea montate
Descopera.ro
Cât e normal să cântărească creierul uman?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Prietenul tău Vasile îmi face avansuri!
Descopera.ro
O anomalie masivă a fost descoperită adânc în interiorul planetei Marte
CONTROVERSĂ PNL și USR, punctaj comun de atac împotriva schimbărilor din conducerea Camerei Deputaților. Liberalii și USR-iștii au fost înlocuiți cu cei de la AUR
20:54
PNL și USR, punctaj comun de atac împotriva schimbărilor din conducerea Camerei Deputaților. Liberalii și USR-iștii au fost înlocuiți cu cei de la AUR
FLASH NEWS Ce a discutat Bolojan cu secretarul general al NATO, Mark Rutte. De ce a cerut dislocarea de capabilități aliate în România
20:09
Ce a discutat Bolojan cu secretarul general al NATO, Mark Rutte. De ce a cerut dislocarea de capabilități aliate în România
CONTROVERSĂ Bolojan încearcă să transforme eșecul PNRR într-un succes. Susține că „am reușit să absorbim” deja peste 90% din bani, deși România a încasat doar 64% din suma totală. Gândul demontează minciuna premierului demis și prezintă toate calculele
20:05
Bolojan încearcă să transforme eșecul PNRR într-un succes. Susține că „am reușit să absorbim” deja peste 90% din bani, deși România a încasat doar 64% din suma totală. Gândul demontează minciuna premierului demis și prezintă toate calculele
ULTIMA ORĂ Accident mortal pe șantierul Autostrăzii A7 Bacău – Pașcani. Un muncitor a căzut de pe podul aflat în construcție la Filipești
20:02
Accident mortal pe șantierul Autostrăzii A7 Bacău – Pașcani. Un muncitor a căzut de pe podul aflat în construcție la Filipești
MESAJ „Săracul, e așa delicat, o să-l mănânce”, mărturisește Nicușor Dan că spune lumea despre el la preluarea mandatului de primar. Președintele i-a încurajat pe tinerii magistrați să nu se lase intimidați de „sistem”
19:19
„Săracul, e așa delicat, o să-l mănânce”, mărturisește Nicușor Dan că spune lumea despre el la preluarea mandatului de primar. Președintele i-a încurajat pe tinerii magistrați să nu se lase intimidați de „sistem”
CONTROVERSĂ Bolojan a mai racolat încă un politician de la POT, partidul Anei Maria Gavrilă. La cât se ridică numărul parlamentarilor „extremiști” adunați de PNL
19:12
Bolojan a mai racolat încă un politician de la POT, partidul Anei Maria Gavrilă. La cât se ridică numărul parlamentarilor „extremiști” adunați de PNL

Cele mai noi

Trimite acest link pe