Secretarul general al NATO, Mark Rutte, și-a exprimat solidaritatea deplină cu Germania după ce guvernul de la Berlin a acuzat oficial Rusia că se află în spatele atacului hibrid de la Leipzig, din 4 august.

Cum a reacționat secretarul general al NATO, Mark Rutte, după ancheta din Germania

În urma deciziei Berlinului, Mark Rutte a declarat că a discutat cu cancelarul german Friedrich Merz și a transmis că NATO este pe deplin solidară cu Germania.

„Tocmai am vorbit cu Friedrich Merz. NATO este pe deplin solidar cu Germania după atacul hibrid rusesc de la Leipzig din 4 august.

Dovezile sunt clare. Și salut măsurile anunțate de Germania ca răspuns. NATO va continua să își consolideze capacitatea de a descuraja și apăra toți aliații împotriva oricărei amenințări – inclusiv acțiuni maligne precum cele observate la Leipzig și în alte părți ale Alianței.

Încercările Rusiei de a ne intimida, de a submina unitatea noastră și dorința noastră de a sprijini Ucraina sunt zadarnice și vor eșua. Sprijinul nostru pentru Ucraina este neclintit, la fel ca și angajamentul nostru ferm față de apărarea colectivă a NATO”, a transmis Mark Rutte pe platforma X.

Guvernul german a anunțat, în urma concluziilor anchetei, o serie de măsuri împotriva Moscovei. Printre acestea se numără închiderea consulatului general al Rusiei de la Bonn, măsură care urmează să intre în vigoare la 18 septembrie.

Germania a decis, de asemenea, încetarea acordului pentru funcționarea Casei Ruse din Berlin, introducerea unor controale mai stricte la intrarea în Germania pentru cetățenii ruși și noi demersuri pentru sancțiuni europene împotriva Rusiei.