Partidul Național Liberal (PNL) și Uniunea Salvați România (USR) pare că au primit de la „comunicare” același punctaj. Din ambel partide au apărut voci care denunță o alianță PSD-AUR, după noile voturi pentru posturile de conducere ale Camerei Deputaților.

PNL și USR primesc o lovitură puternică în urma votului pentru conducerea Camerei Deputaților și a Senatului. Funcțiile de conducere care au fost ocupate până acum de cei de la USR și de la PNL vor reveni parlamentarilor de la AUR, PSD și SOS.

Raluca Turcan afirmă că PSD încalcă legea, iar Miruță repetă sloganurile tipic USR-iste și îi etichetează, de data aceasta, și pe cei de la UDMR și PSD drept „extremiști”.

Turcan, strigăt de disperare către Nicușor Dan

Raluca Turcan s-a arătat deranjată de votul Parlamentului și acuză PSD că ar face alianță cu AUR și SOS, deși acest lucru este complet democratic și legal. Reprezentanta PNL acuză Partidul Social Democrat de o „înfrățire extremistă” și afirmă că PSD ar trece peste votul românilor și ar încălca legea.

Însă tot votul românilor reflectă un procentaj de numai 12% pentru USR și de peste 18% pentru AUR. Cu toate acestea, Turcan nu a părut deranjată de faptul că USR a preluat cele mai importante ministere, în timp ce AUR a fost pus la zid de „pro-europenii” din Parlament.

„PSD și AUR și-au oficializat alianța! În dispreț față de votul românilor. Mâine vor pune împreună guvernul. Garantat Grindeanu–Simion! […] PSD a trecut peste proceduri, peste reguli, peste lege și a împărțit reprezentarea parlamentară către AUR și SOS.

Și atunci, îi atragem atenția președintelui Nicușor Dan, care va desemna un premier: votul PSD vine cu AUR la pachet. Asta a promis în campanie?

Grindeanu și-a prezentat, în sfârșit, public aliații: AUR și SOS. De mâine, le vom simți prezența prin miniștri, prefecți și secretari de stat”, a scris Raluca Turcan pe Facebook.

Miruță crede că toate partidele, în afară de USR și PNL, sunt extremiste

Sloganurile pe care cei de la USR le repetă neîncetat sunt, pe cât de cunoscute, pe atât de limitate și se rezumă, în special, la a pune eticheta de „extremist” oriunde nu le convine. Însă, de data aceasta, Radu Miruță merge mai departe și dă de înțeles că nu doar AUR și SOS sunt „partide extremiste”, ci și UDMR și PSD, alături de care partidul său a intrat la guvernare.

Vădit deranjat de schimbările de astăzi din Parlament, Miruță iese la atac și susține că votul celor de la PSD-AUR-UDMR-SOS reprezintă un pericol pentru România.

„Noua majoritate formată astăzi în Parlament e un pas periculos pentru România. La începutul fiecărei sesiuni parlamentare este votat biroul de conducere. Azi, cu votul PSD-AUR-UDMR-SOS, reprezentanții USR și PNL au fost scoși, iar în locul lor introduși extremiștii. Când nu ai soluții, te ocupi doar de combinații. Au mai săpat alții gropi, în care au picat”, a scris Miruță pe Facebook.

Noile numiri din Parlament reprezintă o pierdere pentru PNL și USR, care urmează să piardă și conducerea Guvernului, după ce, probabil, Nicușor Dan își va face curaj și va numi un nou premier.

Cătălin Drulă: PSD + AUR = love

Și Cătălin Drulă, fost șef USR, a ieșit „de la naftalină” și a publicat un mesaj cu aceeași nuanță.

„AUR + PSD = Love. Astăzi la Camera Deputaților, cu votul celor 2 concubini politici, au fost eliminați 2 reprezentanți USR si PNL din Biroul Permanent al Camerei și au fost înlocuiți cu AUR și SOS”,m a scris Drulă pe Facebook.

Mesajele vectorilor de opinie ai PNL și USR, ca la un semn, s-au aliniat în ieșirile din spațiul public.