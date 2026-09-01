Comandamentul Central al SUA a anunțat că armata americană a lansat noi atacuri asupra Iranului, după ce Gardienii Revoluției au împiedicat navigația maritimă în scop comercial din strâmtoarea Ormuz și au atacat baze americane din Iordania și EAU.

Presa de stat iraniană raportează explozii în mai multe orașe ale țării. Atacurile intensificate ale SUA au început de la 19:00 (ora României).

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„Astăzi, la ora 12:00 (ora de Est/ 19.00 – ora României), forțele armate americane au început să lanseze atacuri asupra unor ținte ale Gărzii Revoluționare Islamice (IRGC) din Iran. Aceste atacuri vin în urma recentelor tentative de atac ale IRGC împotriva navelor comerciale din Strâmtoarea Hormuz și împotriva militarilor americani dislocați în regiune”, a transmis CENTCOM pe rețelele de socializare.

Trump reia atacurile împotriva Iranului după ce a spus în mod repetat că l-a „demilitarizat”

Forțele militare ale SUA au vizat ținte afiliate cu Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice. Bombardamentele continuă și la această oră, potrivit Al Jazeera.

SUA au reluat atacurile asupra Iranului de luni, la o lună după o nouă încetare a focului. Iranul a ripostat ieri cu bombardarea cu rachete a bazelor americane din Iordania și Emiratele Arabe Unite.

Președintele american Donald Trump a spus că acțiunile SUA în Iran vor fi „foarte limitate”. Liderul de la Casa Albă a repetat că a „demilitarizat” Republica Islamică:

„Flota lor s-a dus. Aviația lor s-a dus. Echipamentele lor de supraveghere sunt în totalitate distruse. Asta nu înseamnă că nu-i vom zdrobi. Vom vedea ce se întâmplă”, a spus președintele, care a continuat să insiste anterior că circulația maritimă din strâmtoarea Ormuz este „într-o formă bună” după ce ar fi fost „deminată”.

Trump spune că nu știe cine deține cu adevărat controlul în Iran după uciderea lui Ali Khamenei

Însă, datele arătau un trafic mult mai scăzut raportat cu cel de dinainte de începerea războiului.

„Părerea mea este că nici ei nu știu cine le este lider. Sunt niște radicali, dar au fost eliminați din perspectiva armatei, deoarece armata lor este acum doar o fracțiune din ceea ce a fost. Nu cred sincer că știu cine le este lider”, a continuat Trump la conferința de presă desfășurată luni din Biroul Oval, care s-a declarat nesigur că ayatollahul Mojtaba Khamenei, despre care se speculează că ar fi grav rănit sau mutilat, ar deține controlul de facto asupra țării.

Trump respinge ideea că ar bombarda nuclear Iranul: „Ce întrebare tâmpită!”

O corespondentă l-a întrebat pe președintele Trump dacă opțiunea folosirii armelor nucleare este pe masă pe măsură ce conflictul dintre SUA și Iran pare să se prelungească.

„Păi, n-aș spune niciodată asta, dar răspunsul este da. Am exclus, exclud că nu are rost, nu există niciun motiv pentru asta. Ce întrebare tâmpită este, de fapt. Uite, iranienii sunt complet înfrânți militar. Chiar acum îi înving și vii tu să mă întrebi dacă voi folosi arme nucleare împotriva lor? Ce întrebare tâmpită!”, a spus președintele vizibil nervos, care a încheiat imediat conferința de presă din Biroul Oval.

Săptămâna trecută, Trump a declanșat Ziua-Z Economică împotriva Iranului pentru eliberarea strâmtorii Ormuz

Potrivit CNN, reluarea războiului a dus la creșterea prețurilor globale ale petrolului cu 3%. Inițial, Trump voia să ducă un război strict economic împotriva Iranului prin blocadă, maximizarea presiunilor economice și sancționarea tuturor țărilor (inclusiv a Chinei) și entităților financiare care fac afaceri cu regimul islamic de la Teheran.

Șeful Trezoreriei SUA, Scott Bessent, spunea săptămâna trecută că SUA au declanșat „Ziua Z-Economică” împotriva Iranului. Casa Albă a transmis că președintele își păstrează toate opțiune și că iranienii vor ajunge până la urmă să încheie un acord.

Sursa Foto: CENTCOM, Facebook/White House