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Ce a discutat Bolojan cu secretarul general al NATO, Mark Rutte. De ce a cerut dislocarea de capabilități aliate în România

Gilda Popa
Ce a discutat Bolojan cu secretarul general al NATO, Mark Rutte. De ce a cerut dislocarea de capabilități aliate în România
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Premierul Ilie Bolojan a discutat cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, despre situația de securitate din regiune, potrivit unui comunicat al Guvernului. Cei doi oficiali au vorbit despre războiul din Ucraina și riscurile din Marea Neagră. România cere menținerea atenției Alianței asupra Flancului Estic și consolidarea prezenței aliate pe fondul intensificării incursiunilor cu drone.

Premierul interimar i-a mulțumit înaltului oficial NATO pentru sprijinul acordat României și a subliniat necesitatea dislocării de capabilități aliate pe teritoriul țării, în contextul deteriorării situației de securitate din regiune.

Bolojan „a subliniat necesitatea ca Alianța să își mențină atenția asupra Flancului Estic și a Mării Negre, inclusiv prin dislocarea de capabilități aliate în România, în contextul intensificării incursiunilor cu drone în spațiul maritim și aerian național”, se precizează în comunicat.

De asemenea, un alt subiect abordat, pe lângă situația generată de incidentele cu drone, a fost și securitatea navigației în Marea Neagră. Discuția a reconfirmat angajamentul țării noastre de a consolida securitatea pe Flancul Estic al Alianței și de a sprijini Ucraina în fața agresiunii ruse.

Germania acuză oficial Rusia de incursiuni ale dronelor în zona aeroportului Leipzig-Halle

Discuția are loc în contextul în care marți după amiaza guvernul german a atribuit oficial Rusiei responsabilitatea pentru un atac hibrid produs la începutul lunii august, în apropierea aeroportului Leipzig-Halle. Trei drone au fost observate în zonă, dintre care două transportau materiale explozibile. Una dintre aeronavele fără pilot a fost găsită în apropierea unui avion ucrainean Antonov folosit pentru transportul de muniții.

Berlinul a anunțat și o serie de contramăsuri. Printre acestea se numără închiderea consulatului Rusiei de la Bonn, măsură care urmează să intre în vigoare la 18 septembrie.

Rutte: „NATO va continua să își consolideze capacitatea de a descuraja și de a apăra toți aliații”

De asemenea, Mark Rutte a reacționat pe pagina sa de socializare.

„Dovezile sunt clare. Salut măsurile anunțate de Germania ca răspuns. NATO va continua să își consolideze capacitatea de a descuraja și de a apăra toți aliații împotriva oricărei amenințări – inclusiv a acțiunilor maligne precum cele observate la Leipzig și în alte locuri din cadrul Alianței.

Încercările Rusiei de a ne intimida, de a ne submina unitatea și disponibilitatea de a sprijini Ucraina sunt zadarnice și vor eșua. Sprijinul nostru pentru Ucraina este de neclintit, la fel ca angajamentul nostru ferm față de apărarea colectivă a NATO”, a transmis înaltul oficial NATO pe X,

Incidentele cu drone au devenit obișnuite în cotidianul României. Aproape zilnic, oficialii români anunță identificarea și detonarea controlată a aparatelor autonome de zbor, în special din zonele aflate în proximitatea granițelor estice ale României. Chiar miercuri, o dronă avariată a fost descoperită miercuri pe un câmp din județul Vaslui, au anunțat oficialii Inspectoratului de Poliție al Județului Vaslui.

Drona a fost detonată în siguranță, a anunțat Ministerul Afacerilor Interne.

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