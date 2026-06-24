Papa Leon al XIV-lea se întâlnește cu scriitorul român Mircea Cărtărescu, la centenarul Editurii Vaticanului

Papa Leon al XIV-lea îi primește pe 24 iunie la Vatican pe aproximativ douăzeci de scriitori de renume internațional, cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la înființarea Editurii Vaticanului (LEV). Printre invitați se află și scriitorul român Mircea Cărtărescu, potrivit Infovaticana.

Centenarul Editurii Vaticanului

Audiența marchează 100 de ani de la fondarea LEV, creată în 1926 în timpul pontificatului lui Pius al XI-lea. Editura a avut rolul de a publica și disemina documentele oficiale ale Sfântului Scaun.

De-a lungul timpului, instituția a publicat enciclice, exortații apostolice, discursuri papale și lucrări teologice și istorice, devenind un reper editorial pentru mediul academic catolic și nu numai.

Scriitori din mai multe culturi, alături de Mircea Cărtărescu

Lista invitaților include nume importante ale literaturii contemporane, printre care laureatul Premiului Nobel pentru Literatură din 2023, Jon Fosse, precum și Marilynne Robinson, Elizabeth Strout, Eric-Emmanuel Schmitt, Jonathan Safran Foer, Colum McCann și Julia Navarro.

Românul Mircea Cărtărescu se află printre autorii invitați la această întâlnire organizată de Vatican, alături de alți scriitori din Europa și Statele Unite.

Un semnal cultural al pontificatului

Întâlnirea este privită ca un moment de deschidere culturală, prin reunirea unor autori cu fundaluri religioase și intelectuale diferite. Evenimentul sugerează interesul Papei Leon al XIV-lea pentru dialogul cu lumea literaturii și pentru apropierea dintre spațiul credinței și cel al culturii contemporane, relatează sursa menționată.

Literatura este tratată aici ca un teren de întâlnire între perspective diferite asupra condiției umane și a marilor întrebări ale societății actuale.

Tradiția dialogului dintre Biserică și cultură

Inițiativa se înscrie într-o tradiție mai veche a Bisericii Catolice, care a susținut de-a lungul istoriei transmiterea cunoașterii și dialogul cu lumea intelectuală.

Centenarul Editurii Vaticanului nu marchează doar o aniversare instituțională, ci și reafirmarea rolului cuvântului scris în păstrarea și transmiterea ideilor teologice, culturale și istorice.