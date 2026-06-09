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Mesajul patronului echipei de fotbal FC Șahtior Donețk către Putin: să oprească războiul și Ucraina să revină la granițele din 1991

Mesajul patronului echipei de fotbal FC Șahtior Donețk către Putin: să oprească războiul și Ucraina să revină la granițele din 1991
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Cel mai bogat ucrainean, Rinat Ahmetov, l-a îndemnat pe dictatorul rus Vladimir Putin să încheie războiul cu Ucraina. De asemenea, i-a cerut să înapoieze Kievului toate teritoriile capturate din 2014 încoace. 

Omul de afaceri ucrainean, patron al echipei de fotbal FC Șahtior Donețk, acordă interviuri foarte rar. A acceptat să vorbească pentru The Guardian cu ocazia aniversării a 90 de ani de la înființarea clubului de fotbal.

Ahmetov, a cărei avewre se ridică la echivalentul a 7,8 miliarde de dolari, a vorbit despre viața sa, despre fotbal și războiul din Ucraina.

Patronul clubului Sahtior Donetk, Rinat Akhmetov, ajunge la Arena Nationala din Bucuresti, joi, 9 aprilie 2026, unde a fost depus sicriul cu trupul neinsufletit al fostului antrenor Mircea Lucescu. Omul de afaceri ucrainean a venit in Romania pentru a-i aduce un ultim omagiu tehnicianului care a scris istorie la conducerea echipei sale. MIHAI POP / GMN / MEDIAFAX FOTO

Ahmetov, despre Zelenski

Patronul de la Șahtior s-a declarat optimist în privința viitorului Ucrainei, deși războiul durează de peste 4 ani. Ahmetov s-a declarat dintotdeauna un  ucrainean patriot convins.

El l-a lăudat pe președintele Volodimir Zelenski pentru curaj. Omul de afaceri a afirmat că datorită determinării președintelui ucrainean, Ucraina a reușit să reziste de peste 4 ani în fața războiului Rusiei la scară largă.

„Merită foarte multă apreciere pentru faptul că noi putem vorbi acum aici, la Kiev, în casa în care eu am petrecut primele ore ale invaziei pe scară largă. Nu a fugit, a rămas aici cu noi și s-a dovedit a fi un om curajos, cu un caracter puternic. Face tot ce este posibil pentru a ne apăra suveranitatea, independența și libertatea”, a declarat Rinat Ahmetov.

Patronul clubului Sahtior Donetk, Rinat Akhmetov, sustine o declaratie de presa la Arena Nationala din Bucuresti, joi, 9 aprilie 2026, unde a fost depus sicriul cu trupul neinsufletit al fostului antrenor Mircea Lucescu. Omul de afaceri ucrainean a vorbit despre mostenirea lasata de tehnicianul roman si despre legatura de prietenie care i-a unit timp de peste doua decenii. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

Patronul clubului Sahtior Donetk, Rinat Akhmetov, sustine o declaratie de presa la Arena Nationala din Bucuresti ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

Despre Vladimir Putin

Patronul de la FC Șahtior a declarat că Vladimir Putin nu mai are niciun motiv să continue războiul, având trupele ruse împotmolite în Donbas. El a îndemnat Rusia că trebuie să plătească Kievului despăgubiri pentru distrugerile provocate din 2022, iar Ucraina să revină la granițele din 1991.

„Trupele lui Putin sunt blocate. Pentru mine, este ca un pahar pe jumătate plin. Unii spun că Putin nu are niciun motiv să oprească războiul. Eu cred exact opusul: nu are niciun motiv să îl continue”, a mai spus Ahmetov.

Miliardarul ucrainean a dezvăluit în interviu că marea sa dorință  este ca echipa sa de fotbal să revină să joace în regiunea Donețk, într-o Ucraina liberă, până la aniversarea a 100 de ani de la înființarea clubului. El își mai dorește ca Ucraina să adere la Uniunea Europeană.

„Îl văd jucând cu mândrie pe stadionul nostru de acasă, în Donețk, Ucraina, unde vom auzi din nou imnul Champions League și imnul național. Privesc înainte cu mult optimism. Ucraina va supraviețui, va deveni membră a Uniunii Europene, iar cetățenii ei vor trăi într-un stat liber, european, democratic și prosper. Fotbalul ucrainean va ajunge la un nou nivel”, a mai declarat miliardarul.

Despre FC Șahtior, tragedia din 1995 și prietenia cu Mircea Lucescu

Ahmetov a relatat din propria sa experiență cum a fost la numai 5 secunde de moarte. În explozia de la Stadionul Șahtior din 1995. În urma tragediei și-a pierdut viața Akhat Bragin, proprietarul clubului.

„A fost tragic, el (Bragin) a fost cel mai apropiat prieten al meu. Ne grăbisem să ajungem la un meci și pentru că eram în întârziere cu cinci minute, el a sărit și a alergat. L-am urmat și a fost la 5 secunde în spatele exploziei, la 5 secunde de moarte. Ar fi făcut lucruri mărețe pentru Șahtior dacă ar mai fi trăit”, a spus Ahmetov.

El a povestit și cum își amintește de relația de prietenie cu antrenorul român Mircea Lucescu. Lucescu i-a antrenat echipa timp de 12 ani. Mulțumită antrenorului, FC Șahtior a câștigat Cupa UEFA în 2009.  Legenda fotbalului românesc s-a stins din viață pe 7 aprilie 2026.

Sursa Foto: PROSPORT

Sursa Foto: PROSPORT

„Am împărtășit durerea și plăcerea. Când câștigam, plângeam de emoție. Dacă pierdeam, plângeam de tristețe. Am câștigat 22 de trofee cu el în 12 ani. Mentalitățile și gusturile noastre au coincis în multe aspecte. Ne doream ca echipa să joace într-un stil viu și ofensiv. Am apreciat foarte mult munca pe care a depus-o în Turcia. Ne-am întâlnit, am avut încredere unul în celălalt și, în cele din urmă, am obținut rezultate excelente. A fost o persoană foarte inteligentă; odihnească-se în pace.”

Sursa Foto: Hepta

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