Prima pagină » Știri externe » Cum vrea cel mai bogat mogul al Kievului, Rinat Ahmetov, să salveze Ucraina în această iarnă

29 nov. 2025, 16:15, Știri externe
Un mogul ucrainean s-a oferit să cumpere gaz american pentru Ucraina. Numele său este Rinat Ahmetov. Fiind considerat „cel mai bogat ucrainean”, acesta construiește cele mai mari instalații de stocare de energie pentru ca Ucraina să reziste economic în fața ofensivei de iarnă a Rusiei. 

Ahmetov este patron la echipa de fotbal Șahtior Donețk și controlează cel mai mare producător ucrainean de oțel, Metinvest. Având aviz de la Comisia Europeană, a depus recent o ofertă pentru preluarea combinatului Liberty Galați, fostul Sidex din România.

DTEK este cel mai mare grup energetic privat din Ucraina. Încă de la începerea invaziei rusești,  a sprijinit infrastructura energetică a țării,  distrusă de bombardamentele comise de agresorul rus în ultimii 4 ani. În plus, Rinat Ahmetov construiește cele mai mari instalații de stocare de energie din Ucraina pentru ca aceasta să facă față iernii. 

Ucraina depinde de Lituania, Grecia și alți parteneri NATO pentru a rezista până la primăvară

Ambasadoarea Ucrainei în Lituania, Olha Nikitchenko, a declarat că orice rută fiabilă de aprovizionare cu energie pentru o țară aflată în război devine o chestiune de „reziliență națională”.

„Accesul la terminalul GNL Klaipėda oferă Ucrainei ceva foarte important – asigurarea că, chiar dacă infrastructura noastră este distrusă sau deteriorată, vom avea în continuare modalități alternative de a întreține sistemul. Suntem foarte recunoscători Lituaniei – un lider în sprijinirea sectorului energetic ucrainean – pentru acest următor pas semnificativ”, a declarat ambasadorul ucrainean.

„După atacurile brutale ale Rusiei asupra infrastructurii energetice ucrainene, Lituania nu s-a predat – un transport de gaze naturale lichefiate este deja în drum spre Ucraina. Terminalul GNL din Klaipėda este unul dintre cele mai utilizate din Europa, dar oferă și o oportunitate de a ajuta Ucraina – datorită acestuia, putem asigura securitatea aprovizionării cu gaze și energie a partenerilor noștri”, a declarat Žygimantas Vaičiūnas, ministrul Energiei.

Ucraina va începe să achiziționeze gaz lichefiat american prin Grecia, ca rezultat al unei cooperări speciale. Terminalul GNL din Klaipėda este în funcțiune în prezent, iar contracte pe termen lung au fost semnate cu șase clienți din Lituania, Polonia, Letonia, Norvegia și Estonia, informează Energia. 

Este de menționat că Polonia este lider la stocarea gazelor, fiind singura țară din UE cu capacitatea de a construi instalații subterane de stocare a gazelor (UGS) deja complet umplute cu gaz.  KN Energies a semnat, de asemenea, acorduri cu alți 18 potențiali clienți.

„Utilizând terminale din regiunile baltice și mediteraneene, colaborăm cu partenerii noștri lituanieni și americani să dezvoltăm rute rentabile pentru livrarea unui volum mai crescut de gaze către Ucraina și țările vecine”, a declarat Maksym Timchenko, directorul executiv al DTEK.

Anul acesta, terminalul GNL din Klaipėda a primit 30 de încărcături de gaz natural lichefiat (față de terminalul GNL din Świnoujście, care a primit 400). Cea mai mare parte a gazelor, în proporție de 71%, a fost livrată de transportatori de gaz natural lichefiat de la instalațiile GNL din Statele Unite, restul provenind din țări ca Norvegia, Mauritania, Senegal și Trinidad și Tobago.

Începe „cea mai dură iarnă” pentru Ucraina de la 1945 încoace

Lituania nu sprijină Ucraina doar cu bani și armament pentru a lupta împotriva invaziei  rusești, ci și cu livrare de gaze în cantități semnificative. Prima livrare de gaze naturale lichefiate din SUA pentru Ucraina tocmai  s-a realizat prin terminalul unui oraș-port lituanian, Klapeida. În ciuda încărcăturii grele a terminalului, Lituania a acorda prioritate Ucrainei. Kievul va avea de înfruntat cea mai grea iarnă de la Al Doilea Război Mondial încoace după ce Rusia i-a distrus infrastructura energetică.

Întotdeauna există un „loc în terminalul lituanian pentru Ucraina”, susține guvernul de la Vilnius. O parte din gazul american importat este transportată în Ucraina prin rețeaua internațională de gaze. Clientul este D.TRADING International SA, o filială a grupului DTEK condus de Rinat Ahmetov (59 de ani, cu o avere netă de 7,9 miliarde de dolari, conform Forbes).

La începutul acestei săptămâni, GasLog Houston a transportat 160.000 de metri cubi de gaz natural lichefiat american care a fost comandat de o companie energetică ucraineană:  GNL Independence din Klaipėda, operat de KN Energies, companie condusă  de Darius Šilenskis.  

