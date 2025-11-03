Prima pagină » Sport » Cine e MILIARDARUL ucrainean care vrea să cumpere combinatul Liberty Galați cu 800.000.000 de euro. Devine cel mai bogat investitor din Superliga

Cine e MILIARDARUL ucrainean care vrea să cumpere combinatul Liberty Galați cu 800.000.000 de euro. Devine cel mai bogat investitor din Superliga

Mihai Tănase
03 nov. 2025, 11:35, Sport
Cine e MILIARDARUL ucrainean care vrea să cumpere combinatul Liberty Galați cu 800.000.000 de euro. Devine cel mai bogat investitor din Superliga
Rinat Ahmetov - Foto: Profimedia images

Miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov, patronul clubului Șahtior Donețk, este pregătit să plătească până la 800 de milioane de euro pentru combinatul Liberty Galați. Tranzacția îl poate transforma în cel mai bogat investitor din Superliga, unde Liberty sponsorizează echipa de fotbal, Oțelul Galați.

Cel mai bogat om din Ucraina, Rinat Ahmetov, în vârstă de 58 de ani, își extinde imperiul industrial și ar putea deveni cel mai influent investitor din fotbalul românesc.

Miliardarul este pregătit să ofere 800.000.000 de euro pentru achiziția Combinatului Siderurgic Liberty Galați, cel mai mare producător de oțel din România, care este sponsorizează echipa de fotbal, Oțelul Galați, scrie Prosport.ro.

Afaceristul, cu o avere estimată de 7,9 miliarde de dolari potrivit clasamentului Forbes, ocupă locul 390 mondial și este cunoscut în Europa ca proprietar al clubului Șahtior Donețk, multiplu campion al Ucrainei.

Combinatul Liberty Galați, parte a grupului condus de omul de afaceri indiano-britanic Sanjeev Gupta, este scos la vânzare în cadrul unei licitații internaționale. Potrivit administratorului Remus Borza, procesul de vânzare ar permite acoperirea datoriilor și salvarea activității industriale.

„Modificarea planului vizează vânzarea core-businessului Liberty Galați într-o licitație internațională. Prețul de lichidare este de 400.000.000 de euro, iar cel de piață de 800.000.000 de euro. Nu intrăm în faliment, rămânem în concordat preventiv”, a declarat Borza pentru Ziarul Financiar.

Guvernul României a aprobat deja propunerea administratorilor concordatari. Printre principalii creditori se numără ANAF, care are de recuperat aproximativ 150 de milioane de euro, și EximBank, cu o creanță de 300 de milioane de euro. În total, aproape 1.200 de creditori chirografari figurează în documentele procedurii.

Pe lista companiilor interesate de activele Liberty s-ar afla și UMB Steel, parte a grupului controlat de familia Umbrărescu, cunoscută pentru contractele uriașe în infrastructura rutieră.

Potrivit unui document oficial, Alexandru Umbrărescu, fiul lui Dorinel Umbrărescu, a transmis Guvernului că este dispus să preia o parte din datoriile către EximBank și ANAF.

„Rambursarea creditului acordat de către Exim va fi structurată astfel încât să fie achitată din activitatea UMB Steel, în termenii ce urmează a fi agreați”, se arată în scrisoarea transmisă autorităților.

Ahmetov, noul „Becali” din Superliga

Prezența lui Ahmetov în România nu ar însemna doar o tranzacție industrială record, ci și o infuziune uriașă de capital în fotbalul românesc. Liberty este sponsorul principal al echipei Oțelul Galați, formație care a revenit în Superliga în 2023, după opt ani petrecuți în ligile inferioare.

Dacă achiziția se va concretiza, Rinat Ahmetov ar putea deveni cel mai bogat investitor din Superliga, depășindu-i pe toți actualii finanțatori ai cluburilor românești.

Sub comanda lui Laszlo Balint, Oțelul trage tare în lupta pentru playoff. După 14 etape, gălățenii au strâns 19 puncte și ocupă locul 6, ultimul care duce în play-off. În ultima etapă, Oțelul a învins în deplasare formația sibiană Hermannstadt, cu scorul de 1-3.

Citește și

SPORT Dezvăluiri despre Alexandru Deaconu. De la fost fotbalist la Steaua la arbitrul care a oprit un derby pentru o brichetă
11:47
Dezvăluiri despre Alexandru Deaconu. De la fost fotbalist la Steaua la arbitrul care a oprit un derby pentru o brichetă
SPORT Ce mesaj i-a transmis Mirel RĂDOI lui Mihai Rotaru, după 2-2 cu Rapid: „Toate astea nu le discut cu nimeni, el știe, deja”
07:34
Ce mesaj i-a transmis Mirel RĂDOI lui Mihai Rotaru, după 2-2 cu Rapid: „Toate astea nu le discut cu nimeni, el știe, deja”
SPORT Costel Gâlcă RECUNOAȘTE: „Meritau să câștige, am făcut o repriză sub orice critică. Unii nu au existat în joc”
07:04
Costel Gâlcă RECUNOAȘTE: „Meritau să câștige, am făcut o repriză sub orice critică. Unii nu au existat în joc”
SPORT Victor Angelescu, REPLICĂ pentru Mirel Rădoi. „N-ai cum să nu fii un pic frustrat”
06:13
Victor Angelescu, REPLICĂ pentru Mirel Rădoi. „N-ai cum să nu fii un pic frustrat”
SPORT Mirel Rădoi nu a mai stat să se termine meciul Universitatea Craiova – Rapid și a PLECAT la vestiare. Cum explică gestul incredibil
06:02
Mirel Rădoi nu a mai stat să se termine meciul Universitatea Craiova – Rapid și a PLECAT la vestiare. Cum explică gestul incredibil
SPORT Universitatea Craiova a smuls un PUNCT pe final în derby-ul cu Rapid. „Puteam să-i batem cu 4-1, chiar așa am gândit”
05:48
Universitatea Craiova a smuls un PUNCT pe final în derby-ul cu Rapid. „Puteam să-i batem cu 4-1, chiar așa am gândit”
Mediafax
George Clooney spune că înlocuirea lui Biden cu Harris la prezidențialele din 2024 „a fost o greșeală”
Digi24
Sondaj la comanda PNL: Scor strâns între Ciprian Ciucu și Daniel Băluță. Cum se poziționează Cătălin Drulă și Anca Alexandrescu
Cancan.ro
Șoc în televiziunea de la noi! A fost ARESTATĂ! Tâlhărie și...
Prosport.ro
FOTO. Jucătoarea care și-a pus silicoane: „Altele au sânii mai mari. Ai mei sunt falși!”
Adevarul
Noul Donbas al Ucrainei. Cum se transformă Transcarpatia, regiunea de la granița cu România unde trăiesc și mulți etnici români, într-un centru industrial
Mediafax
Sindromul „text neck”: afecțiunea secolului XXI pe care toți utilizatorii de telefon mobil ar trebui să o cunoască
Click
Ce se întâmplă după miracol? Viața singurului supraviețuitor Air India e un coșmar
Digi24
Fostă membră SOS, reținută împreună cu soțul ei după ce ar fi agresat doi vecini în vârstă, apoi le-ar fi confiscat telefoanele
Cancan.ro
Cristian Botgros a decis să spună adevărul lui! Ce a făcut Andreea Cuciuc înainte să moară fulgerător și de ce el s-a comportat ciudat la înmormântarea ei
Ce se întâmplă doctore
Imagini nemaivăzute până acum! Cum arată Bianca Drăgușanu fără pic de machiaj! Vedeta s-a afișat fără filtre. Ce au remarcat fanii ei?
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Șoferii din România fac aceeași greșeală în fiecare toamnă. Tu știi ce anvelope ai?
Descopera.ro
Avertisment CLAR: Lumea întreagă, BOMBĂ cu CEAS
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Dacă ai fi iubita mea, ţi-aş cumpăra câte o șaorma!
Descopera.ro
De ce ne trezim la 3 dimineața? Somnul întrerupt, obicei vechi de mii de ani
EXTERNE Şeful Pentagonului vizitează zona demilitarizată dintre Coreea de Nord și Coreea de Sud. Hegseth vrea să discute despre trupele americane din regiune
13:28
Şeful Pentagonului vizitează zona demilitarizată dintre Coreea de Nord și Coreea de Sud. Hegseth vrea să discute despre trupele americane din regiune
EXTERNE Răfuială în stil MAFIOT între două clanuri din Creta. Două persoane au fost ucise și șase, rănite, după un atac cu armă de foc
13:23
Răfuială în stil MAFIOT între două clanuri din Creta. Două persoane au fost ucise și șase, rănite, după un atac cu armă de foc
EXTERNE Viktor Orbán susține că Europa nu are bani să sprijine Ucraina: Nimeni altcineva nu mai este dispus să suporte aceste costuri
13:18
Viktor Orbán susține că Europa nu are bani să sprijine Ucraina: Nimeni altcineva nu mai este dispus să suporte aceste costuri
ECONOMIE Dezastru pentru tinerii români. Un sfert dintre aceștia nu își pot găsi un loc de muncă
13:16
Dezastru pentru tinerii români. Un sfert dintre aceștia nu își pot găsi un loc de muncă
JUSTIȚIE „Mistrețul”, fostul primar din Schitu Duca, trimis în judecată pentru TRAFIC de persoane și muncă forțată
13:16
„Mistrețul”, fostul primar din Schitu Duca, trimis în judecată pentru TRAFIC de persoane și muncă forțată