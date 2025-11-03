Cine e MILIARDARUL ucrainean care vrea să cumpere combinatul Liberty Galați cu 800.000.000 de euro. Devine cel mai bogat investitor din Superliga

Miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov, patronul clubului Șahtior Donețk, este pregătit să plătească până la 800 de milioane de euro pentru combinatul Liberty Galați. Tranzacția îl poate transforma în cel mai bogat investitor din Superliga, unde Liberty sponsorizează echipa de fotbal, Oțelul Galați.

Cel mai bogat om din Ucraina, Rinat Ahmetov, în vârstă de 58 de ani, își extinde imperiul industrial și ar putea deveni cel mai influent investitor din fotbalul românesc.

Miliardarul este pregătit să ofere 800.000.000 de euro pentru achiziția Combinatului Siderurgic Liberty Galați, cel mai mare producător de oțel din România, care este sponsorizează echipa de fotbal, Oțelul Galați, scrie Prosport.ro.

Afaceristul, cu o avere estimată de 7,9 miliarde de dolari potrivit clasamentului Forbes, ocupă locul 390 mondial și este cunoscut în Europa ca proprietar al clubului Șahtior Donețk, multiplu campion al Ucrainei.

Combinatul Liberty Galați, parte a grupului condus de omul de afaceri indiano-britanic Sanjeev Gupta, este scos la vânzare în cadrul unei licitații internaționale. Potrivit administratorului Remus Borza, procesul de vânzare ar permite acoperirea datoriilor și salvarea activității industriale.

„Modificarea planului vizează vânzarea core-businessului Liberty Galați într-o licitație internațională. Prețul de lichidare este de 400.000.000 de euro, iar cel de piață de 800.000.000 de euro. Nu intrăm în faliment, rămânem în concordat preventiv”, a declarat Borza pentru Ziarul Financiar.

Guvernul României a aprobat deja propunerea administratorilor concordatari. Printre principalii creditori se numără ANAF, care are de recuperat aproximativ 150 de milioane de euro, și EximBank, cu o creanță de 300 de milioane de euro. În total, aproape 1.200 de creditori chirografari figurează în documentele procedurii.

Pe lista companiilor interesate de activele Liberty s-ar afla și UMB Steel, parte a grupului controlat de familia Umbrărescu, cunoscută pentru contractele uriașe în infrastructura rutieră.

Potrivit unui document oficial, Alexandru Umbrărescu, fiul lui Dorinel Umbrărescu, a transmis Guvernului că este dispus să preia o parte din datoriile către EximBank și ANAF.

„Rambursarea creditului acordat de către Exim va fi structurată astfel încât să fie achitată din activitatea UMB Steel, în termenii ce urmează a fi agreați”, se arată în scrisoarea transmisă autorităților.

Ahmetov, noul „Becali” din Superliga

Prezența lui Ahmetov în România nu ar însemna doar o tranzacție industrială record, ci și o infuziune uriașă de capital în fotbalul românesc. Liberty este sponsorul principal al echipei Oțelul Galați, formație care a revenit în Superliga în 2023, după opt ani petrecuți în ligile inferioare.

Dacă achiziția se va concretiza, Rinat Ahmetov ar putea deveni cel mai bogat investitor din Superliga, depășindu-i pe toți actualii finanțatori ai cluburilor românești.

Sub comanda lui Laszlo Balint, Oțelul trage tare în lupta pentru playoff. După 14 etape, gălățenii au strâns 19 puncte și ocupă locul 6, ultimul care duce în play-off. În ultima etapă, Oțelul a învins în deplasare formația sibiană Hermannstadt, cu scorul de 1-3.