Care a fost ultima dorință a lui Mircea Lucescu. Ce a spus pe patul de spital: „Întotdeauna a insistat”

Mircea Lucescu a murit la vârsta de 80 de ani, pe patul de spital, pe 7 aprilie 2026, după ce starea de sănătate i s-a agravat. Înainte de moarte, tehnicianul a avut o ultimă dorință. Aceasta a fost menționată de Dragoș Vinereanu, şeful Secţiei de Cardiologie a Spitalului Universitar.

În cursul zilei de 7 aprilie 2026, Mircea Lucescu s-a stins pe patul de spital. După ce au fost făcute formalitățile, sicriul cu trupul neînsuflețit al tehnicianului a fost dus la Arena Națională, pentru ca persoanele care l-au admirat să îi aducă un ultim omagiu. Fanii au posibilitatea și joi, 9 aprilie 2026, să se prezinte la stadion pentru a-și lua rămas bun de la „Il Luce”. Vineri, 10 aprilie 2026, va avea loc înmormântarea.

Ultima dorință a lui Mircea Lucescu

Înainte de moarte, Mircea Lucescu a avut o ultimă dorință. Aceasta a fost adusă în atenție de Dragoș Vinereanu, şeful Secţiei de Cardiologie a Spitalului Universitar. Marele „Il Luce” își dorea ca ultima suflare să și-o dea pe terenul de fotbal.

„La un moment dat mi-a zis: «Domnul profesor, tot ceea ce îmi doresc este să mor pe terenul de fotbal». Îl simţeam deschis, oarecum împăcat cu sine. Întotdeauna i-a părut rău că nu era pe teren. Adică acolo era viaţa dânsului.

Întotdeauna a insistat «lăsaţi-mă să mă duc la meci». Cred că a insistat faţă de toată lumea acest lucru, dar asta ştim. S-a dedicat profesiei, fotbalului şi generaţiilor. A fost un dirijor al fotbalului”, a declarat Dragoș Vinereanu, şeful Secţiei de Cardiologie a Spitalului Universitar, potrivit Observator.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Gândul; Mediafax Foto; Profimedia