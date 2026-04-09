Care a fost ultima dorință a lui Mircea Lucescu. Ce a spus pe patul de spital: „Întotdeauna a insistat”

Mircea Lucescu a murit la vârsta de 80 de ani, pe patul de spital, pe 7 aprilie 2026, după ce starea de sănătate i s-a agravat. Înainte de moarte, tehnicianul a avut o ultimă dorință. Aceasta a fost menționată de Dragoș Vinereanu, şeful Secţiei de Cardiologie a Spitalului Universitar.

În cursul zilei de 7 aprilie 2026, Mircea Lucescu s-a stins pe patul de spital. După ce au fost făcute formalitățile, sicriul cu trupul neînsuflețit al tehnicianului a fost dus la Arena Națională, pentru ca persoanele care l-au admirat să îi aducă un ultim omagiu. Fanii au posibilitatea și joi, 9 aprilie 2026, să se prezinte la stadion pentru a-și lua rămas bun de la „Il Luce”. Vineri, 10 aprilie 2026, va avea loc înmormântarea.

Omagiu pentru Mircea Lucescu. Fanii își pot lua rămas bun de la „Il Luce”, la Arena Națională, și astăzi, până la ora 20:00

Înainte de moarte, Mircea Lucescu a avut o ultimă dorință. Aceasta a fost adusă în atenție de Dragoș Vinereanu, şeful Secţiei de Cardiologie a Spitalului Universitar. Marele „Il Luce” își dorea ca ultima suflare să și-o dea pe terenul de fotbal.

„La un moment dat mi-a zis: «Domnul profesor, tot ceea ce îmi doresc este să mor pe terenul de fotbal». Îl simţeam deschis, oarecum împăcat cu sine. Întotdeauna i-a părut rău că nu era pe teren. Adică acolo era viaţa dânsului.

Întotdeauna a insistat «lăsaţi-mă să mă duc la meci». Cred că a insistat faţă de toată lumea acest lucru, dar asta ştim. S-a dedicat profesiei, fotbalului şi generaţiilor. A fost un dirijor al fotbalului”, a declarat Dragoș Vinereanu, şeful Secţiei de Cardiologie a Spitalului Universitar, potrivit Observator.

SPORT Liţă Dumitru nu-și revine după dispariția bunului său prieten Mircea Lucescu: „Rămân cu dorul care nu va trece niciodată!”
10:33
Liţă Dumitru nu-și revine după dispariția bunului său prieten Mircea Lucescu: „Rămân cu dorul care nu va trece niciodată!”
FLASH NEWS Premierul Ilie Bolojan a venit la Arena Națională pentru a-i aduce un ultim omagiu lui Mircea Lucescu
10:10
Premierul Ilie Bolojan a venit la Arena Națională pentru a-i aduce un ultim omagiu lui Mircea Lucescu
DECES Omagiu pentru Mircea Lucescu. Fanii își pot lua rămas bun de la „Il Luce”, la Arena Națională, și astăzi, până la ora 20:00
09:33
Omagiu pentru Mircea Lucescu. Fanii își pot lua rămas bun de la „Il Luce”, la Arena Națională, și astăzi, până la ora 20:00
SPORT „La următorul termen ar trebui să se accepte”. Lovitură în procesul cu 37 de milioane de euro miză dintre Steaua și FCSB
09:30
„La următorul termen ar trebui să se accepte”. Lovitură în procesul cu 37 de milioane de euro miză dintre Steaua și FCSB
SPORT Primul antrenor care îl refuză pe Gigi Becali. „Niciodată să nu spui niciodată, dar în așa condiții nu m-aș mai duce”
09:00
Primul antrenor care îl refuză pe Gigi Becali. „Niciodată să nu spui niciodată, dar în așa condiții nu m-aș mai duce”
FLASH NEWS Imagini copleșitoare de la căpătâiul lui Mircea Lucescu! Neli Lucescu, epuizată lângă sicriul soțului ei
22:33
Imagini copleșitoare de la căpătâiul lui Mircea Lucescu! Neli Lucescu, epuizată lângă sicriul soțului ei
Mediafax
Informare meteorologică ANM. Cum va fi vremea de Paștele ortodox
Digi24
Pedeapsa lui Trump pentru țările NATO care nu l-au ajutat în Orientul Mijlociu: mutarea trupelor SUA din Europa
Cancan.ro
ULTIMA dorință a lui Mircea Lucescu. Ce le-a spus medicilor, cu puțin timp înainte să moară
Prosport.ro
Ce a decis Mircea Lucescu să scrie pe cavoul unde va fi înmormântat în cimitirul Bellu: „Ranguri, glorie, bogăție…”
Adevarul
Sondaj înainte de alegeri în Ungaria: partidul de opoziție Tisza, avans semnificativ în fața formațiunii lui Viktor Orbán
Mediafax
Presa maghiară: „Acest aspect îi doare foarte tare pe români. Nivelul lor de trai a scăzut față de cel al maghiarilor”
Click
De ce nu vrea Anamaria Prodan să-și ia adio de la Mircea Lucescu: „A fost un om ales de Dumnezeu”
Digi24
Momentul în care o profesoară din Iași sare dintr-o mașină de ride-sharing în mers. Șoferul a filmat totul
Cancan.ro
Ce MESAJ a scris Gică Hagi pe coroana funerară depusă la căpătâiul lui Mircea Lucescu
Ce se întâmplă doctore
Vedeta pe care nu o mai recunosc oamenii pe stradă: „Pare extrem de bolnavă”! A ajuns piele și os
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Povestea SUV-ului cu 4 stele Euro NCAP care i-a salvat viața lui Mircea Lucescu într-un accident petrecut în 2012
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit de ce îmbătrânește creierul!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - -Nu vă suparați, doamna doctor, mi-e ruşine să spun, sufăr de ...
Descopera.ro
Astronomii au descoperit cea mai pură stea din Univers
