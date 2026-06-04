Ungaria schimbă foaia și susține prelungirea cu un an a sancțiunilor UE împotriva Rusiei

Ungaria a confirmat oficial că va susține prelungirea cu un an a sancțiunilor economice ale Uniunii Europene împotriva Rusiei, o decizie care marchează o schimbare radicală de paradigmă în politica externă de la Budapesta. După ce timp de doi ani la rând fostul executiv condus de Viktor Orbán a blocat, întârziat sau diluat pachetele de restricții europene impuse Moscovei, guvernul actual condus de Péter Magyar are o abordare complet diferită, scrie Bloomberg.

Schimbarea de atitudine față de Rusia a venit imediat după instalarea noului guvern condus de Péter Magyar, al cărui cabinet a început deja să demanteleze linia politică pro-Moscova a fostului premier Viktor Orbán și a restabilit consensul cu partenerii din UE și NATO.

UE pregătește un nou pachet de sancțiuni

Sancțiunile UE, în special cele care vizează persoanele și entitățile oligarhilor ruși, necesitau o reînnoire bianuală. Orbán se folosea de acest termen scurt ca instrument de șantaj politic pentru a obține concesii financiare de la Bruxelles. Pentru a oferi o stabilitate juridică mai mare, noul executiv de la Budapesta a agreat o extindere a termenului la 12 luni.

Până în prezent, datorită sancțiunilor impuse de Bruxelles, peste 2.600 de persoane și entități au activele înghețate și interdicția de a călători în Uniunea Europeană. Cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni a lovit puternic în special complexul militar-industrial al Rusiei, sectorul energetic și a introdus mecanisme stricte împotriva eludării sancțiunilor prin țări terțe.

Cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni este în prezent în pregătire și urmează să fie anunțat de Comisia Europeană în detaliu pe 8-9 iunie. Acesta va viza direct plafonarea prețului petrolului rusesc, măsuri stricte împotriva „flotei fantomă” a Rusiei și restricții suplimentare pentru giganții Rosneft și Lukoil.

Slovacia, noul obstacol în calea sancțiunilor rusești

Deși Ungaria a revenit la sentimente mai proeuropene, UE se confruntă acum cu un nou obstacol: Slovacia. Sub conducerea premierului Robert Fico, guvernul slovac a preluat parțial retorica de veto a vechii conduceri de la Budapesta.

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