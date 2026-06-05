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NASA le ordonă astronauților de pe Stația Spațială Internațională să se pregătească de evacuare. Ce probleme au fost semnalate

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Astronauții de la bordul Stației Spațiale Internaționale (ISS) au fost plasați în alertă și instruiți să se pregătească pentru o posibilă evacuare după ce au crescut îngrijorările cu privire la o scurgere de aer care se agravează în segmentul rusesc al laboratorului orbital, anunță NASA, scrie Reuters.

Scurgerea este localizată în modulul rusesc Zvezda, mai exact în tunelul de transfer cunoscut sub numele de PrK. Această secțiune se confruntă cu microfisuri încă din anul 2019, dar rata de pierdere a aerului s-a accelerat brusc la începutul lunii iunie.

Măsurile de precauție au fost luate în timp ce membrii echipajului rus lucrau pentru a izola și repara scurgerea, care a atras o atenție sporită din partea oficialilor misiunii care monitorizează sistemele de siguranță ale stației.

Din cauza pericolului de depresurizare, NASA a ordonat membrilor misiunii Crew-12 (doi americani, un francez și un rus) să intre în capsula SpaceX Crew Dragon și să își îmbrace costumele spațiale. Această capsulă funcționează ca un buncăr de salvare în cazul în care presiunea de pe stație scade la un nivel periculos, iar astronauții pot sigila trapa și se pot desprinde imediat pentru a se întoarce pe Pământ.

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