Nicolas Maduro, mesaj neașteptat din închisoarea americană după cutremurele din Venezuela. Ce transmite fostul președinte poporului

Fostul președinte al Venezuelei, Nicolás Maduro, a transmis, joi, un mesaj de solidaritate țării sale, în urma cutremurelor devastatoare care au lovit noaptea trecută.

Potrivit lui Maduro, „în aceste vremuri dificile, facem apel la unitate națională, seninătate și iubire”. Într-o declarație postată pe conturile sale de socializare și datată din New York, unde el și soția sa, Cilia Flores, sunt deținuți într-o închisoare federală sub acuzația de narcoterorism, trafic de droguri și deținere de arme, Maduro transmite „iubitului popor al Venezuelei” că acesta este un moment pentru „unitate maximă, solidaritate maximă și acțiune maximă”.

„Nimeni să nu fie lăsat singur, fiecare comunitate să aibă grijă de copiii săi, de bunicii săi, de bolnavii săi și să sprijinim cu toții munca echipelor de salvare, a Poliției Naționale (PNB), a Forțelor Armate Naționale (FANB), a protecției civile, a pompierilor, a lucrătorilor și a voluntarilor”, a adăugat el. Maduro a făcut apel la „unitate națională, seninătate și iubire concretă”. „Venezuela s-a confruntat cu mari încercări”, a continuat el, „și vom ieși din aceasta puternici, cu credință, disciplină și solidaritate”. „Inimile și rugăciunile noastre sunt alături de voi. Dumnezeu să binecuvânteze și să protejeze Venezuela!”, a concluzionat el.

Bilanțul oficial provizoriu al cutremurelor de miercuri, cu magnitudinile de 7,2 și 7,5 pe scara Richter, este de 32 de morți și 700 de răniți.