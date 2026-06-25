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Principalul aeroport al Venezuelei a suferit avarii grave în timpul cutremurelor și rămâne închis. Ce anunță președinta Delcy Rodríguez

Melania Agiu
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Aeroportul Internațional Simón Bolívar din Maiquetía, la aproximativ o jumătate de oră de Caracas, a suferit avarii grave în urma cutremurului care a lovit în noaptea de miercuri spre joi Venezuela. Pagubele au forțat închiderea aeroportului și anularea tuturor zborurilor, relatează El Pais.

Sursă video: X/ @srahalh

Președintele interimar al Venezuelei, Delcy Rodríguez, a confirmat că aeroportul Maiquetía a suferit „daune grave”. Maiquetía este situat în La Guaira, zona cea mai afectată de cutremure, foarte aproape de capitala Caracas.

Videoclipurile postate pe X arată oameni alergând fără țintă pe coridoare, în timp ce bucăți din tavan se prăbușesc peste ei. Într-un reportaj la Radio Unión din Caracas, o jurnalistă pe nume Gitanjali Suárez era pe punctul de a călători la Puerto la Cruz când, în timp ce trecea prin punctele de securitate, a început cutremurul: „Tavanele aeroportului cădeau peste oameni. S-a întrerupt curentul și încercam cu toții să ieșim și să ne adăpostim. Totul s-a prăbușit peste noi”, a declarat ea pentru postul de radio. „Am reușit să ieșim și am simțit cel puțin cinci replici.”

Sursă video: X/@Festa_Ariel

Unión Radio a raportat, de asemenea, daune aduse unor pasarele pietonale din parcarea aeroportului, precum și pe autostrada spre Caracas. Alte videoclipuri arată ghișeele companiei aeriene Conviasa distruse și acoperite de moloz.

Până în prezent nu există rapoarte oficiale despre răniți. Se evaluează daunele structurale, dar serviciul mobil din întreaga țară rămâne intermitent.

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