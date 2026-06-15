O pisică a devenit vedeta serii în timpul unui spectacol „Romeo și Julieta”. Reacția publicului a fost savuroasă

O pisică a devenit „actorul principal” în timpul unui spectacol „Romeo și Julieta”, susținut de Compania Imperială de Balet Rusă din Izmir, Turcia. Momentul a stârnit amuzamentul publicului.

O pisică a devenit vedeta serii în timpul unui spectacol „Romeo și Julieta”

În timpul unui spectacol „Romeo și Julieta”, susținut de Compania Imperială de Balet Rusă din Izmir, Turcia, o pisică a atras toate privirile spectatorilor, după ce a dat năvala pe scenă și a început să se joace cu părul lui Romeo, în timp ce acesta era întins pe podea.

Momentul a fost bine primit de cei din public, care au început să chicotească imediat ce au observat prezența pisicii. Totuși, artiștii nu s-au lăsat indimidați și și-au continuat spectacolul.