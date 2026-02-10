Prima pagină » Tehnologie » Nou trend viral pe internet. Moda caricaturilor realizate de AI. Pericol sau amuzament

Nou trend viral pe internet. Moda caricaturilor realizate de AI. Pericol sau amuzament

10 feb. 2026, 21:20, Tehnologie
Nou trend viral pe internet. Moda caricaturilor realizate de AI. Pericol sau amuzament

De câteva zile încoace tot mai mulți oameni apelează la inteligența artificială pentru a le genera imagini amuzante cu ei de la locul de muncă. Şi ca să le şi reuşească asta, le-au dat, de bunăvoie, acces la toate informaţiile pe care reţelele sociale le au despre ei. 

Imaginile generate de Inteligența Artificială au luat cu asalt internetul. Caricaturile în care totul este la superlativ sunt noul tren de pe social-media.

E la modă în primul rând şi asta creează foarte multă vizibilitate şi engagement. Folosim AI în foarte multe chestii. Mi-e un camarad, să zic asa, în parcurgerea cursurilor la facultate„, explică Mădălina, pasionată de media și publicitate, potrivit Observator News.

Moda caricaturilor realizate de Inteligența Artificială

Psihologii ne avertizează totuși, o imagine rămâne o imagine iar ce postăm pe platformele sociale nu au mereu corespondent în viața reală.

Absolut orice om de pe planeta asta are o mască socială. Oamenii tind să valorizeze mai mult emoţia decât raţiunea sau adevărul„, a explicat Teo Răileanu, psiholog, pentru sursa citată.

Specialiștii atrag atenția că inteligența artificială ne poate fi de mare ajutor și ne poate simplifica munca, însă utilizarea excesivă poate avea efecte negative. În același timp, există și susținători ai teoriilor conspirației care cred că datele colectate de AI atunci când creează caricaturi sau imagini cu noi ar putea fi folosite, în viitor, în scopuri nedorite.

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Citește și

TEHNOLOGIE Ai abonament TV de la Digi RCS-RDS România? Produsul oferit gratuit acum, în februarie 2026
07:56
Ai abonament TV de la Digi RCS-RDS România? Produsul oferit gratuit acum, în februarie 2026
TEHNOLOGIE Chinezii au inventat smartphone-ul perfect în cazul unei apocalipse și, în același timp, au întrecut iPhone 17 Pro
21:50
Chinezii au inventat smartphone-ul perfect în cazul unei apocalipse și, în același timp, au întrecut iPhone 17 Pro
TEHNOLOGIE Kawasaki va lansa un cal robotic alimentat cu energie în 2030. Inițial, era planificat pentru 2050
16:57, 09 Feb 2026
Kawasaki va lansa un cal robotic alimentat cu energie în 2030. Inițial, era planificat pentru 2050
STATISTICĂ Care a fost cea mai descărcată aplicație din Uniunea Europeană în 2025. A avut peste 64 de milioane de instalări
16:09, 09 Feb 2026
Care a fost cea mai descărcată aplicație din Uniunea Europeană în 2025. A avut peste 64 de milioane de instalări
DIGITALIZARE Macron anunță investiții masive în AI printr-un atac subtil la Trump: AI este făcut să educe, să construiască, nu să jignească
18:44, 07 Feb 2026
Macron anunță investiții masive în AI printr-un atac subtil la Trump: AI este făcut să educe, să construiască, nu să jignească
SPECTACULOS China intră în epoca taxiurilor zburătoare. Cum arată și cum funcționează
22:39, 03 Feb 2026
China intră în epoca taxiurilor zburătoare. Cum arată și cum funcționează
Mediafax
Raport alarmant la Curtea de Argeș. Apa iese la fel de tulbure ca la intrare, bazinele nu au fost dezinfectate de două decenii
Digi24
Fetiță de patru ani, în comă după ce ar fi fost bătută grav. Dosar penal pentru tentativă de omor
Cancan.ro
Categoria de români care va rămâne fără certificatele de handicap. Ilie Bolojan a anunțat controale majore
Prosport.ro
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Adevarul
Generalul rus împușcat la Moscova s-ar fi aflat în vizită la amanta sa. Dezvăluirile picante făcute de un ziarist ucrainean
Mediafax
Piloții și personalul de cabină al unei mari companii aeriene intră joi în grevă. Sunt posibile perturbări majore ale zborurilor
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
VIDEO Reacția lui Călin Georgescu atunci când susținătorii săi au început să spună Tatăl Nostru pe holurile Tribunalului
Cancan.ro
Cine este bărbatul care a murit în accidentul grav produs în județul Iași. Ce afacere a deținut în Vaslui. Soția lui, în stare gravă la spital
Ce se întâmplă doctore
Îți mai amintești de Mircea Solcanu? Cum arată acum după ce a renunțat la cariera în televiziune
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
7 mașini ce riscă să fie interzise în parcările publice. Modelele penalizate de infrastructura veche
Descopera.ro
Ceva fără precedent a fost găsit într-o galaxie!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Am fost aseară la o tipă… A stins becul și mi-a zis: „Profită de mine!”
Descopera.ro
Cercetătorii au rezolvat un mister vechi de 100 de ani despre un fenomen care ne influențează zilnic
FLASH NEWS Corpul de Control al Ministerului Mediului vrea sesizarea justiției după verificările privind drumul forestier Băneasa. Care sunt motivele
22:55
Corpul de Control al Ministerului Mediului vrea sesizarea justiției după verificările privind drumul forestier Băneasa. Care sunt motivele
FLASH NEWS Felicitări! România, cea mai bună clasare din toate timpurile la Jocurile Olimpice, categoria de sărituri cu schiurile
22:50
Felicitări! România, cea mai bună clasare din toate timpurile la Jocurile Olimpice, categoria de sărituri cu schiurile
ACCIDENT Biatlonist norvegian, mărturisire neașteptată în direct la TV: după ce a câștigat o medalie olimpică, a recunoscut că și-a înșelat iubita
22:40
Biatlonist norvegian, mărturisire neașteptată în direct la TV: după ce a câștigat o medalie olimpică, a recunoscut că și-a înșelat iubita
ACTUALITATE H.D. Hartmann: „Doamna Țoiu mi-a dovedit falsitatea. Nu știe diplomație, istorie, nu are ce căuta în locul lui Titulescu”
22:30
H.D. Hartmann: „Doamna Țoiu mi-a dovedit falsitatea. Nu știe diplomație, istorie, nu are ce căuta în locul lui Titulescu”
ACUZAȚII Conflict deschis la Casa Albă: Trump sfidează un judecător și publică noi imagini cu Sala de Bal. De ce riscă proiectul să fie blocat
22:26
Conflict deschis la Casa Albă: Trump sfidează un judecător și publică noi imagini cu Sala de Bal. De ce riscă proiectul să fie blocat
INEDIT Un traficant de droguri și-a transformat locuința într-o „fortăreață”, inspirat de filmul „Singur Acasă”. Ce au găsit polițiștii în casa bărbatului
22:21
Un traficant de droguri și-a transformat locuința într-o „fortăreață”, inspirat de filmul „Singur Acasă”. Ce au găsit polițiștii în casa bărbatului

Cele mai noi

Trimite acest link pe