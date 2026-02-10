Nou trend viral pe internet. Moda caricaturilor realizate de AI. Pericol sau amuzament

De câteva zile încoace tot mai mulți oameni apelează la inteligența artificială pentru a le genera imagini amuzante cu ei de la locul de muncă. Şi ca să le şi reuşească asta, le-au dat, de bunăvoie, acces la toate informaţiile pe care reţelele sociale le au despre ei.

Imaginile generate de Inteligența Artificială au luat cu asalt internetul. Caricaturile în care totul este la superlativ sunt noul tren de pe social-media.

„E la modă în primul rând şi asta creează foarte multă vizibilitate şi engagement. Folosim AI în foarte multe chestii. Mi-e un camarad, să zic asa, în parcurgerea cursurilor la facultate„, explică Mădălina, pasionată de media și publicitate, potrivit Observator News.

Moda caricaturilor realizate de Inteligența Artificială

Psihologii ne avertizează totuși, o imagine rămâne o imagine iar ce postăm pe platformele sociale nu au mereu corespondent în viața reală.

„Absolut orice om de pe planeta asta are o mască socială. Oamenii tind să valorizeze mai mult emoţia decât raţiunea sau adevărul„, a explicat Teo Răileanu, psiholog, pentru sursa citată.

Specialiștii atrag atenția că inteligența artificială ne poate fi de mare ajutor și ne poate simplifica munca, însă utilizarea excesivă poate avea efecte negative. În același timp, există și susținători ai teoriilor conspirației care cred că datele colectate de AI atunci când creează caricaturi sau imagini cu noi ar putea fi folosite, în viitor, în scopuri nedorite.

