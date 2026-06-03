OCDE avertizează asupra unui „scenariu sumbru” la nivel global: prețurile la energie ar putea crește cu 50%

Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) avertizează asupra unui „scenariu foarte sumbru” dacă criza energetică din Golful Persic se prelungește, anunță Financial Times. Eșecul soluționării crizei energetice din Orientul Mijlociu ar determina o scădere a evoluției economice și creștere bruscă a ratelor dobânzilor, a avertizat OCDE.

Potrivit scenariului în care perturbarea fluxurilor de energie ar dura până în a doua jumătate a anului 2027, evoluția economică la nivel global ar scădea la 2,1% în 2026 și ar ajunge la 1,8% anul viitor, mai precizează sursa citată.

OCDE mai avertizează că astfel de indicatori se înregistrează doar în contextul unei recesiuni globale majore, cum ar fi o criză financiară globală sau pandemia.

Marile bănci centrale ar urma să crească dobânzile

Reprezentanții instituției au adăugat că marile bănci centrale, cum ar fi Rezerva Federală a SUA, ar urma să reacționeze prin creșterea ratelor dobânzilor cu cel puțin jumătate de punct pentru a reduce riscurile inflaționiste.

Eforturile de a depăși fragilul armistițiu dintre Washington și Teheran au eșuat în ultimele zile, după ce Iranul a atacat o bază militară americană în Kuweit, ca răspuns la atacurile americane împotriva unor ținte militare din sudul Iranului.

Acest lucru a slăbit speranțele că un acord ar putea fi aproape de redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

În cea mai recentă perspectivă globală a OCDE, scenariul central presupune că, totuși, criza poate fi rezolvată în curând.

Dacă prețurile la energie se mențin la nivelurile actuale de pe piața futures, creșterea globală va scădea în acest an la 2,8%, față de 3,4% în 2025. Aceasta va crește la 3,1% în 2027, a declarat OCDE.

Regatul Unit și SUA vor avea cea mai mare rată a inflației dintre țările G7

Conform acestui scenariu, creșterea economică a SUA va încetini la 2% în acest an, față de 2,1% în 2025. Inflația din SUA va ajunge la 3,7% în acest an, mult peste ținta de 2% a Fed, dar mai puțin decât 4,2% prognozată de OCDE în martie.

Printre țările G7, Regatul Unit va avea cea mai mare rată a inflației în acest an, alături de SUA, cu o creștere a prețurilor de 3,7%. OCDE și-a revizuit modest în creștere previziunile privind creșterea PIB-ului Regatului Unit în acest an la 0,9%, față de o prognoză anterioară din martie de 0,7%. Producția va continua să crească cu 1,1% în 2027.

Conform scenariului central, principalele bănci centrale, inclusiv Fed și Banca Angliei, pot menține ratele dobânzilor neschimbate în ciuda creșterii inflației pe termen scurt, a declarat OCDE. Însă, avertiza acesta, eșecul de a obține un acord de pace până în 2027 ar provoca daune de durată economiei globale .

Tarifele la energie ar uma să crească cu 50%

Stefano Scarpetta, economistul-șef al OCDE, a declarat:

„Sper că nu ne aflăm deja în scenariul perturbărilor prelungite, deoarece acesta este un scenariu foarte sumbru.”

Conform acestei perspective, prețurile energiei ar fi cu 50% mai mari decât nivelurile sugerate în prezent de piețele futures. Ar exista „lipsuri substanțiale” de produse energetice și inputuri agricole și industriale produse de economiile din Golf.

Efect de domino asupra piețelor financiare

OCDE a afirmat că acest lucru ar avea un efect de domino asupra piețelor financiare. De asemenea, ar putea afecta investițiile în inteligența artificială din cauza cererii mari de energie a sectorului și având în vedere importanța mărfurilor din Golf în industrii precum semiconductorii.

Marile bănci centrale ar trebui să majoreze ratele dobânzilor cu între 0,5 și 0,75 puncte procentuale pentru a preveni răspândirea așa-numitelor efecte de runda a doua ale creșterii prețurilor la energie în economia în general. Presiunile asupra finanțelor guvernelor ar crește, a adăugat OCDE, în special în economiile mai slabe.

Ratele dobânzilor mai mari ar limita spațiul disponibil guvernelor pentru a introduce „măsuri discreționare care să ajute la stabilizarea activității”.

FOTO: Envato/Mediafax

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