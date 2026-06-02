Ce aparate ar trebui să scoți din priză înainte de a pleca în vacanță. Recomandările experților pentru siguranța locuinței
De la pregătirea bagajelor și planificarea itinerariului până la îngrijirea locuinței, lista de lucruri de făcut înainte de o vacanță poate deveni rapid foarte lungă.

În ceea ce privește treburile casnice, golirea frigiderului și aruncarea gunoiului sunt măsuri evidente, însă mulți se întreabă dacă ar trebui să scoată și aparatele electrocasnice din priză înainte de plecare. Răspunsul este da, însă unele aparate sunt mai importante de deconectat decât altele, iar anumite dispozitive ar trebui lăsate în funcțiune, conform Real Simple.

Ar trebui să scoți aparatele din priză înainte de a călători?

Nu este necesar să deconectezi fiecare aparat din casă înainte de a pleca, însă este recomandat să scoți din priză dispozitivele care generează căldură, prezintă semne de deteriorare, sau consumă energie chiar și atunci când nu sunt utilizate.

„Înainte de a pleca în vacanță, câteva momente dedicate deconectării aparatelor neesențiale reprezintă un pas simplu care oferă un plus de siguranță și protecție împotriva eventualelor incendii cauzate de supratensiuni sau defecțiuni electrice în timpul absenței”, explică electricianul Steve Clemente.

Expertul în energie Sam Luna este de acord și subliniază că deconectarea așa-numiților „vampiri energetici” poate reduce și costurile cu energia electrică. Este vorba despre aparatele care continuă să consume curent chiar și atunci când sunt în modul „oprit” sau „standby”.

Aparatele pe care ar trebui să le scoți întotdeauna din priză când ești plecat

Printre cei mai mari „vampiri energetici” se numără dispozitivele cu afișaj digital, ceas integrat sau conexiune Wi-Fi. În această categorie intră adesea:

  • Cuptoarele cu microunde;
  • Cafetierele;
  • Mini-cuptoarele electrice;
  • Friteuzele cu aer cald (air fryer);
  • Fierbătoarele electrice.

Clemente afirmă că, în medie, proprietarii de locuințe irosesc aproximativ 35% din energia consumată anual în gospodărie.

„Deconectarea acestor «vampiri energetici», mai ales înainte de perioade lungi de absență, poate reduce consumul inutil de energie și poate genera economii semnificative în timp”, spune specialistul.

Ce aparate nu trebuie scoase din priză

Nu este necesar să deconectezi aparatele electrocasnice mari, precum:

  • Cuptorul;
  • Mașina de spălat vase;
  • Frigiderul.

De asemenea, aparatele care nu au ceas, afișaj digital sau funcții inteligente nu necesită, în general, deconectare.

De ce este important să le deconectezi

Dincolo de consumul de energie, acumularea de firimituri, praf sau alte reziduuri, precum și eventualele defecțiuni mecanice, pot reprezenta un risc de incendiu în cazul unor aparate mici. Din acest motiv, Steve Clemente recomandă cu fermitate deconectarea acestora după fiecare utilizare și, cu atât mai mult, înainte de a pleca în vacanță.

