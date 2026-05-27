Papa Leon al XIV-lea a „examinat și binecuvântat“ controversatul model electric „Luce” al Ferrari

Deși a provocat un val de critici în rândul fanilor mărcii, dar și în rândul politicienilor italieni, noul model electric al Ferrari pare să aibă „un admirator“ care a și „testat“ vehiculul. E vorba chiar de Papa Leon al XIV-lea.

Suveranul Pontif a admirat modelul Ferrari Luce la reședința sa de vară din Castel Gandolfo, o localitate situată la sud de Roma, relatează NDTV.

Înainte de a deveni o „senzație“ a internetului și a stârni numeroase controverse, Papa Leon al XIV-lea i-a acordat binecuvântarea mașinii, printr-o prezentare exclusivă care a avut loc la reședința de vară din Castel Gandolfo. Pontiful a inspectat mașina în prezența președintelui Ferrari, John Elkann, și a pilotului de teste Ferrari, Raffaele De Simone.

Papa a examinat mașina cu atenție, s-a așezat pe scaunul șoferului și a ascultat explicațiile lui Raffaele De Simone, cu privire la comenzile și modurile de conducere ale vehiculului.

Imaginile de la întâlnirea de la Vatican îl înfățișează pe Papă ținând în mână volanul unui Ferrari și pozând alături de inginerii și personalul tehnic al producătorului italian.

Primul Ferrari complet electric, modelul „Luce”, a provocat reacții dure în Italia, țara în care marca este tratată ca un simbol național. Ministrul Transporturilor, Matteo Salvini, fostul șef al Ferrari, Luca Cordero di Montezemolo, și politicianul Carlo Calenda au criticat fără menajamente designul mașinii, iar reacțiile negative au fost însoțite și de scăderea acțiunilor companiei.

