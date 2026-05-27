Noul model electric Ferrari a stârnit un val de critici din partea oficialilor statului italian: „Mă întreb ce ar spune Enzo Ferrari”

Primul Ferrari complet electric, modelul „Luce”, a provocat reacții dure chiar în Italia, țara în care marca este tratată ca un simbol național. Ministrul Transporturilor, Matteo Salvini, fostul șef al Ferrari, Luca Cordero di Montezemolo, și politicianul Carlo Calenda au criticat fără menajamente designul mașinii, iar reacțiile negative au fost însoțite și de scăderea acțiunilor companiei.

„Arată ca orice altceva, dar nu ca un Ferrari”

Noul Ferrari electric „Luce”, prezentat marți și anunțat drept primul model complet electric al constructorului italian cu cinci locuri, a stârnit imediat controverse în Italia. Printre cei mai vocali critici s-a numărat ministrul italian al Transporturilor, Matteo Salvini, care a atacat frontal designul mașinii și poziționarea acesteia.

„Electric, extrem de scump (n.r. 550.000 de euro) și, din punct de vedere estetic, vorbește de la sine… Arată ca orice altceva, dar nu ca o mașină Ferrari. Și asta ar trebui să fie «inovație»? Mă întreb ce ar spune Enzo Ferrari…?”, a scris ministrul Transporturilor, Matteo Salvini, într-o postare pe rețelele sociale.

Declarațiile sale riscă să accentueze tensiunile deja existente dintre guvernul italian și familia Agnelli-Elkann, principalul acționar al Ferrari și al grupului Stellantis.

Fanii Ferrari resping schimbarea

Controversatul „Luce”, primul Ferrari electric și unul dintre puținele modele cu patru uși din istoria mărcii, nu i-a convins nici pe fanii tradiționali ai brandului. Promovat drept „cel mai confortabil Ferrari din toate timpurile”, modelul a fost perceput de unii drept o ruptură față de imaginea asociată constructorului italian: performanță, agresivitate și exclusivism.

În paralel, reacțiile pieței au fost rapide. Acțiunile Ferrari au scăzut cu peste opt procente marți, semn că nici investitorii nu au privit cu entuziasm debutul noului model.

Mașina a fost dezvoltată în colaborare cu Jony Ive, fost director de design la Apple, iar unii comentatori au remarcat ironic asemănarea dintre nuanța albastru deschis a modelului și estetica produselor emblematice create de echipa gigantului tech.

Montezemolo: „Riscăm să distrugem o legendă”

Printre criticii vocali s-a numărat și Luca Cordero di Montezemolo, omul care a condus Ferrari mai bine de două decenii și care a lucrat direct cu Enzo Ferrari încă din tinerețe.

„Riscăm să distrugem o legendă”, a declarat Montezemolo marți, susținând că mașina nu merită să poarte emblema Ferrari, celebrul „cal cabrat”.

„Cel puțin, aceasta este cu siguranță o mașină pe care chinezii nu o vor imita”, a glumit Montezemolo, care a lucrat cu fondatorul companiei, Enzo Ferrari, încă de când avea douăzeci de ani.

Critici au venit și din opoziție. Carlo Calenda a profitat de moment pentru a relansa atacurile la adresa familiei Elkann-Agnelli, pe care o acuză că afectează unele dintre cele mai importante simboluri industriale italiene, inclusiv Ferrari.

Înainte de prezentarea oficială, modelul a fost văzut și de președintele Italiei, Sergio Mattarella, care a participat luni la o prezentare alături de John Elkann, președintele Ferrari și moștenitor al familiei Agnelli.

Recomandarea autorului: