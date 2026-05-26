Acțiunile Ferrari s-au prăbușit după anunțul noului model electric. Piața a reacționat negativ la premiera producătorului italian

Acțiunile Ferrari au scăzut cu până la 7,8% pe bursa din Milano și au atins o cotație de 291 de euro per acțiune imediat după prezentarea oficială de la Roma a noului model Luce, prima mașină electrică din istoria companiei, notează Bloomberg.

Investitorii și comunitatea auto au reacționat negativ din cauza unui amestec de decizii radicale legate de design, prețuri extreme și incertitudini legate de piața vehiculelor electrice de lux.

Aspectul exterior a fost dezvoltat în colaborare cu LoveFrom, agenția fostului șef de design de la Apple, Jony Ive. Noul model Luce este un liftback cu 4 uși și 5 locuri, iar pe rețelele de socializare fanii și analiștii au criticat dur liniile mașinii, pe care au comparat-o ironic cu o Honda Accord sau cu „un Apple Store pe roți”.

Prețul mașinii pleacă de la 550.000 de euro, devenind astfel cea mai scumpă mașină electrică de serie din lume, fiind de 3-4 ori mai mare decât cel al competitorilor direcți.

Investitorii se tem că lipsa sunetului iconic al motoarelor termice va îndepărta clienții tradiționali. În plus, formatul de mașină de familie cu 5 locuri rupe tradiția exclusivistă Ferrari. Mai mult, lansarea noului model Ferrari vine într-un moment în care piața globală de mașini electrice stagnează, iar rivali direcți precum Porsche sau Lamborghini au încetinit planurile de electrificare din cauza cererii slabe.

