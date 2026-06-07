Pete Hegseth, atac dur la adresa Europei în timpul ceremoniei care a marcat 82 de ani de la Debarcarea în Normandia: „Când vor opri această invazie”

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a lansat un nou atac la adresa politicilor europene privind migrația, chiar în timpul ceremoniei care a marcat 82 de ani de la Debarcarea în Normandia. Oficialul american a comparat sosirile migranților pe coastele Europei cu o „invazie” și a cerut liderilor europeni să reacționeze.

La ceremonia organizată în Normandia pentru comemorarea a 82 de ani de la Debarcarea Aliată din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a folosit momentul pentru a transmite un mesaj critic la adresa politicilor europene privind imigrația. În discursul său, oficialul administrației Trump a susținut că Europa se confruntă astăzi cu o nouă amenințare, diferită de cea împotriva căreia au luptat soldații aliați în 1944, potrivit Politico.eu.

„Din păcate, astăzi, alte plaje europene sunt luate cu asalt de alte ideologii periculoase”, a declarat Pete Hegseth, secretarul american al Apărării.

Acesta a făcut referire directă la principalele puncte de intrare ale migranților în Europa.

„Plaje din Spania, Italia, Grecia şi Bulgaria. Sosesc bărci şi oameni. Când vor face capitalele europene ceva în privinţa acestei invazii?”, a afirmat oficialul american.

Migrația, „cartoful fierbinte” al politicilor Europei

Declarațiile lui Hegseth vin într-un moment în care migrația continuă să domine agenda politică în numeroase state europene. În mai multe țări, partidele care promovează politici mai restrictive privind imigrația au câștigat teren în sondaje și în alegeri.

Oficialul american a avertizat că unele state europene au ajuns să considere libertatea drept un lucru garantat, uitând sacrificiile făcute de generațiile anterioare.

„Bărbaţii care au luptat şi au murit aici au redat libertatea Europei. Această libertate trebuie apărată de generaţia actuală de lideri şi militari, altfel ceea ce au luptat ei să obţină va fi fost doar temporar”, a spus Hegseth.

Criticile administrației Trump la adresa Europei se intensifică

Mesajul transmis în Franța se înscrie într-o serie mai amplă de declarații ale unor oficiali de rang înalt ai administrației Trump privind fenomenul migrației în Europa. Vicepreședintele american JD Vance a provocat recent controverse după ce a asociat moartea unui adolescent britanic, Henry Nowak, cu ceea ce a numit „invazia masivă de migranţi”, susținând că „singurul răspuns” este „indignarea justificată”, declarație care a fost criticată de autoritățile britanice.

La rândul său, președintele Donald Trump a avertizat în repetate rânduri că statele europene riscă să fie afectate grav de migrația ilegală și de lipsa unui control eficient al frontierelor.

Datele oficiale arată că, între aprilie 2025 și martie 2026, Regatul Unit, Grecia, Italia, Spania și Cipru au înregistrat împreună peste 169.000 de sosiri pe mare. În același timp, traversările Canalului Mânecii către Regatul Unit au continuat să reprezinte una dintre principalele provocări pentru autoritățile britanice.

Potrivit statisticilor oficiale, între 1 ianuarie și 3 iunie 2026, 9.142 de persoane au traversat Canalul Mânecii cu ambarcațiuni mici din Franța către Regatul Unit, un nivel cu 38% mai redus comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Recomandarea autorului