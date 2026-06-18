Peter Magyar anunță un acord cu Metsola pentru închiderea procedurii Articolului 7 împotriva Ungariei

Premierul ungar Peter Magyar afirmă că a discutat cu președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, despre închiderea până în toamnă a procedurii Articolului 7 împotriva Ungariei. Bruxelles-ul transmite însă că orice decizie va depinde de continuarea reformelor și de progrese concrete în domeniul statului de drept.

Magyar: Procedura ar trebui închisă până în toamnă

Premierul ungar Peter Magyar a declarat joi că a discutat cu președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, despre posibilitatea renunțării la procedura Articolului 7 inițiată împotriva Ungariei.

Într-un mesaj publicat pe platforma X după întâlnirea de la Bruxelles, Magyar a afirmat că cei doi au convenit că procedura lansată în urmă cu opt ani, pe fondul preocupărilor privind statul de drept și funcționarea democrației în timpul guvernării anterioare, ar trebui să fie încheiată până în această toamnă.

„Tocmai am avut o întâlnire reușită cu Roberta Metsola, președinta Parlamentului European. Am convenit că procedura Articolului 7, lansată împotriva Ungariei în urmă cu opt ani, ca răspuns la îngrijorările legate de statul de drept și democrația sub guvernul anterior, ar trebui să fie încheiată până în toamnă. Am invitat-o pe Roberta Metsola să viziteze Ungaria și am convenit ca în această toamnă să mă adresez unei sesiuni plenare a Parlamentului European la Strasbourg.”

Poziția lui Peter Magyar rămâne prudentă

Biroul Robertei Metsola a oferit însă o interpretare mai nuanțată a discuției. Potrivit instituției, președinta Parlamentului European i-a transmis premierului ungar că eventualele decizii privind viitorul procedurii vor depinde de continuarea progreselor și de măsurile concrete adoptate pentru a răspunde preocupărilor exprimate anterior de legislativul european.

În acest context, eurodeputații și liderii grupurilor politice vor trebui să evalueze situația înainte de a decide eventualii pași următori sau un posibil calendar pentru închiderea procedurii.

Articolul 7, „opțiunea nucleară” a Uniunii Europene

Parlamentul European a activat în 2018 Articolul 7 din Tratatul UE împotriva Ungariei, invocând îngrijorări legate de respectarea valorilor fundamentale ale Uniunii. Mecanismul permite, în ultimă instanță, suspendarea drepturilor de vot ale unui stat membru care încalcă principiile democratice și statul de drept.

Deși statele membre nu au reușit până acum să obțină majoritatea necesară pentru aplicarea unor sancțiuni, procedura rămâne deschisă.

Guvernul Magyar vrea deblocarea fondurilor europene

De la preluarea funcției de prim-ministru în aprilie, Péter Magyar a pledat pentru încetarea procedurii Articolului 7, argumentând că noul executiv intenționează să implementeze reformele necesare pentru deblocarea a peste 16 miliarde de euro din fondurile europene suspendate anterior.

Sprijin pentru această idee a venit și din partea liderului Partidului Popular European, Manfred Weber, care a solicitat în aprilie încheierea procedurilor împotriva Ungariei. Formațiunea Tisza, condusă de Magyar, este afiliată PPE.

Eurodeputații cer dovezi clare ale progreselor

Nu toți europarlamentarii sunt însă de acord cu închiderea rapidă a dosarului. Tinneke Strik, eurodeputată ecologistă din Olanda și principalul raportor al Parlamentului European pentru procedura Articolului 7, a declarat anterior că mecanismul trebuie menținut până când toate problemele identificate vor fi soluționate.

O poziție similară a exprimat și Sophie Wilmes, vicepreședintă a Parlamentului European și membră a grupului Renew Europe. Aceasta a recunoscut schimbările produse de noul guvern de la Budapesta, însă a subliniat că preocupările care au stat la baza declanșării procedurii trebuie abordate în mod concret.

Potrivit lui Wilmes, o evaluare obiectivă a situației va putea fi realizată în urma unei misiuni a organismului parlamentar de monitorizare a statului de drept, programată pentru anul viitor.