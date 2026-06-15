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POLITICO: Parlamentul maghiar a adoptat un amendament constituțional care i-ar putea interzice lui Viktor Orban să revină la putere

POLITICO: Parlamentul maghiar a adoptat un amendament constituțional care i-ar putea interzice lui Viktor Orban să revină la putere
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Orbán nu a fost niciodată un pacifist principial și nici un aliat ideologic profund al Rusiei / Foto - Foto - Mediafax
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Parlamentul maghiar a aprobat un amendament constituțional care introduce o limită de opt ani pentru funcția de prim-ministru, ceea ce ar putea împiedica o nouă revenire a lui Viktor Orban la conducerea guvernului.

Vot decisiv în Parlamentul de la Budapesta

Legislativul din Ungaria a adoptat luni un amendament constituțional cu 135 de voturi pentru și 50 împotrivă. Documentul introduce schimbări majore privind durata mandatului de prim-ministru și reorganizarea unor structuri instituționale.

Sursă Foto: Getty

Conform amendamentului, un prim-ministru nu ar putea rămâne în funcție mai mult de opt ani. Măsura este concepută astfel încât să împiedice repetarea unor mandate foarte lungi, cum ar fi cel atribuit lui Viktor Orban în ultimii ani.

„Restaurarea statului de drept nu se va naște dintr-o singură lege, ci fiecare reconstrucție democratică adevărată are piloni simbolici și constituționali. Această propunere își propune să fie un astfel de pilon”, a declarat inițiatorul amendamentului, deputatul Márton Melléthei-Barna, când legea a fost propusă pentru prima dată.

Efecte posibile asupra lui Viktor Orban

Cu o majoritate de două treimi în parlamentul maghiar, prim-ministrul Peter Magyar s-a grăbit să consolideze schimbările promise în timpul campaniei sale, pe care a numit-o o cruciadă pentru „schimbarea regimului”. Majoritatea de două treimi din parlament îi permite să impună amendamente constituționale, deschizând calea pentru schimbări majore la Budapesta.

Primul amendament constituțional al lui Tisza ar putea pune capăt efectiv șanselor lui Orban de a reveni ca prim-ministru, la doar câteva zile după ce a fost reales în funcția de președinte al partidului Fidesz.

În același timp, această mișcare ar putea reprezenta o limită  semnificativă a puterii lui Magyar, deorece acesta promite să restabilească democrația liberală în Ungaria, relatează POLITICO.

Totuși, există opinii juridice și politice care pun sub semnul întrebării aplicarea retroactivă a prevederii, ceea ce ar putea lăsa deschisă posibilitatea unei candidaturi viitoare.

Critici ai amendamentului susțin că acesta nu ar trebui să se aplice persoanelor care au deținut deja funcția înainte de adoptarea sa. Din această perspectivă, efectul asupra lui Orban ar putea fi limitat sau contestat juridic.

Reformele vizate de noua majoritate

Pe lângă limita de mandat, amendamentul vizează și desființarea unor structuri guvernamentale, inclusiv Oficiul de Protecție a Suveranității, criticat la nivel european.

De asemenea, sunt vizate și fundațiile de tip „trust public”, folosite în ultimii ani pentru administrarea unor instituții de învățământ superior și active publice.

Amendamentul urmează să ajungă la președintele Ungariei pentru promulgare. În funcție de decizia acestuia, legea poate fi returnată Parlamentului sau adoptată definitiv după un nou vot.

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