Ungaria a amânat un pas procedural necesar avansării procesului de aderare a Ucrainei și a Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

Potrivit Politico, pentru ca o țară să adere la UE, toate statele membre trebuie să aprobe în mod unanim.

Deși și-a dat acordul din 15 iunie, țara guvernată de Peter Magyar, premierul declarat pro-european, dar cu convingeri la fel de naționaliste ca Viktor Orban, a blocat marți trimiterea unei scrisori care preciza poziția comună a blocului comunitar european.

Doi diplomați ai UE au acuzat că Ungaria pune piedici Ucrainei și Moldovei să ia parte la o etapă importantă în parcursul către aderarea la UE, după ce Ungaria s-a opus trimiterii unei scrisori către Consiliul European și Comsiia Europeană.

Fostul premier al Ungariei, Viktor Orban, care s-a opus aderării Ucrainei la UE, a blocat începerea procedurii timp de ani de zile. Cererile de aderare ale Ucrainei și Moldovei la UE sunt legate din punct de vedere politic. Așadar, dacă Ungaria s-a opus aderării Ucrainei la UE, guvernul de la Chișinău nu poate avansa în procesul de aderare fără guvernul de la Kiev.

Anterior, Peter Magyar a convenit că va fi de acord cu începerea procesului de aderare al Ucrainei la UE dacă puterea de la Kiev va respecta drepturile comunităților maghiare din regiunea ucraineană Transcarpația.

Deși Peter Magyar nu s-a opus începerii discuțiilor pentru aderarea Ucrainei la UE, guvernul său a insistat să elimine promisiunea făcută că ar începe „cât mai curând posibil”.

În timpul conferinței de presă de la reuniunea Consiliului European de săptămâna trecută, Peter Magyar le-a spus reporterilor:

„Există șase grupuri în total și nu credem că deschiderea lor deodată este o idee bună – parțial pentru că cerneala de pe primul nu este încă uscată și parțial pentru că ar transmite un mesaj greșit țărilor din Balcanii de Vest – Serbia, Albania, Muntenegru și Macedonia de Nord – care au petrecut ani de zile lucrând din greu să adere la UE.”

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