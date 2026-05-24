Poliția a luat cu asalt sediul opoziției din Turcia după ce liderul partidului a fost demis. S-au folosit gaze lacrimogene și gloanțe de cauciuc

Sediul din Ankara al Partidului Popular Republican (CHP), fondat de Kemal Atatürk, principala forță de opoziție din Turcia, a fost luat duminică cu asalt de sute de membri ai forțelor de ordine, la câteva zile după ce o instanță a demis conducerea acestuia, relatează BBC.

Poliția din Ankara a pătruns în clădire prin tăierea porții principale de la intrare și a folosit gaze lacrimogene și gloanțe de cauciuc pentru a dispersa membrii de partid. Aceștia au încercat să blocheze accesul în clădire printr-o baricadă cu scaune și canapele la parterul clădirii.

Liderul partidului, Özgür Özel, a promis joi că va sfida decizia curții de apel care i-a declarat nulă numirea în conducerea partidului. Instanța a decis că Özel ar trebui înlocuit de Kemal Kılıçdaroğlu, un veteran al partidului în vârstă de 77 de ani, care a fost învins de Erdoğan la alegerile prezidențiale din 2023.

Presa turcă a relatat că reprezentanții lui Kılıçdaroğlu au solicitat poliției să efectueze „procedurile necesare” pentru a preda sediul noii conduceri, susținând că până acum li s-a interzis accesul. În acest sens, guvernatorul orașului a ordonat poliției să „pună în aplicare decizia instanței”, potrivit unui comunicat al biroului său.

Human Rights Watch a avertizat sâmbătă că guvernul lui Erdoğan subminează democrația turcă prin „tactici abuzive” împotriva CHP. Decizia de a schimba cu forța conducerea partidului de opoziție este o mișcare care consolidează și mai mult controlul președintelui Erdoğan asupra puterii.

Erdoğan conduce țara încă din anul 2003, inițial ca prim-ministru și mai apoi ca președinte. Özel îl acuză pe șeful statului turc și pe partidul acestuia, AKP, că urmărește o strategie de „eliminare a rivalilor”.
Actualul președinte turc, în vârstă de 70 de ani, poate candida din nou la președinție doar dacă va convoca alegeri anticipate înainte de 2028 sau va modifica constituția.

